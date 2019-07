Economía de EU se desaceleró en segundo trimestre del año

Notimex.- La economía de Estados Unidos creció a una tasa anual de 2.1% en el segundo trimestre de este año, lo que representó una ligera desaceleración respecto al periodo anterior, por debajo de la meta del gobierno del presidente Donald Trump, informó el Departamento de Comercio.

No obstante, el mandatario escribió en su cuenta de Twitter: “El PIB del segundo trimestre subió 2.1% No está mal, ya que tenemos el gran peso del ancla de la Reserva Federal envuelto alrededor de nuestro cuello. Casi no hay inflación. ¡EE.UU. está listo para despegar!”.

Mientras el aumento en el gasto del consumidor y el gasto gubernamental impulsó el crecimiento de la economía, la baja en la inversión empresarial, en especial en el sector bienes raíces, la arrastró a la baja, de acuerdo con la dependencia.

El consumo de los hogares registró su ritmo de crecimiento más alto en 18 meses (4.3 %), lo que compensó la práctica de las empresas de usar sus existencias en vez de impulsar la producción, lo que provó una baja de 0.6 % en sus inversiones.

Además de la desaceleración en el crecimiento económico, también las exportaciones cayeron un 5.2 p% en el segundo trimestre, su peor retroceso en nueve meses.

Los recortes de impuestos, un mayor gasto del gobierno y la desregulación son algunas de las medidas adoptadas por la administración de Trump para impulsar el crecimiento económico anual a 3 %, meta que no logró ser alcanzada en el segundo trimestre de este año.

La actividad económica se ha desacelerado a medida que se pierde el efecto del paquete de recortes fiscales por 1.5 billones aplicado por el gobierno de Trump, que benefició a empresas y millonario, indicó la cadena Univision.

Aunque el crecimiento de la economía en el segundo trimestre fue mayor al esperado por analistas, fue menor respecto al 3.1 % del primero, sin embargo, analistas descartan que este factor disuada a la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés en su reunión del próximo miércoles.

