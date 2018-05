De acuerdo con el 14º estudio sobre los hábitos de consumo de Internet en México de la AMIPCI , Internet creció ampliamente comparado con el año pasado, ya que alcanzó 79.1 millones de internautas, que implica al 67% de la población a una tasa del 12% anual, el doble del año pasado.

Este crecimiento acelerado es probablemente impulsado por la baja en el índice de precios en Telecom, que de acuerdo con datos del IFT, no sólo no ha crecido, sino ha disminuido casi un 30% y en telefonía móvil, casi un 45% menos que el año pasado. No obstante, la industria sigue creciendo, pues apuesta al volumen.

El perfil de los internautas sigue siendo de jóvenes. De acuerdo con AMIPCI, el 51% de los usuarios de Internet en México tiene menos de 24 años. Ello implica usos y costumbres que se generan y derivan de las formas de uso de Internet y con sus propias reglas y lenguajes.

Además, frente al abandono de los medios tradicionales, Internet se erige como una de las plataformas que ofrecen contenido e información que dicho segmento de la población consume de forma regular.

Así, Internet se consume en promedio 8 horas con 12 minutos, frente a las 3 horas de consumo promedio de televisión y 1 hora 45 minutos de radio. En promedio, los mexicanos pasamos 3 horas y media diariamente consultando nuestras redes sociales.

Dentro de la coyuntura electoral, si comparamos los datos con los de la lista nominal del INE, encontraremos que cerca del 40% de los inscritos tiene entre 18 y 34 años, que equivalen al 36% de los usuarios de Internet. Es decir, uno de cada 3 usuarios en la red es al mismo tiempo, un elector del segmento millenial, un grupo que es históricamente indeciso frente al voto y con una apatía enorme por los procesos electorales.

De nueva cuenta, se constata que la red social favorita de los mexicanos es Facebook, ya que el 98% de los internautas tiene una cuenta, lo que equivale a 77 millones de suscripciones. Y aunque WhatsApp no es propiamente una red social, el estudio la considera como tal con un promedio de 71 millones de cuentas; YouTube con 64 millones; Instagram con 45 millones y, en quinto lugar, Twitter con un promedio de 38 millones de cuentas.

La forma en la que Internet ha crecido en el último año tiene un impacto profundo en el comercio y en la comunicación, impulsando los servicios digitales y en las ventas por la web. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los partidos y sus campañas, aun no se logran convertir los clicks en votos. Un desafío digital para los tiempos electorales.

