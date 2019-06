El marketing lo marca todo a nuestro alrededor

Por Cris Urzua*

El marketing ha existido prácticamente desde los inicios de la vida moderna, tal vez antes, lo utilizamos para aumentar ventas sin importar cómo, nos volvemos creativos, con el único objetivo de hacer nuestro producto más atractivo cada día y posicionarlo como el favorito en el mercado.

Cuando se trata de publicidad, queremos hacer magia para entrar a la mente de nuestros consumidores ¿Qué es lo primero que piensas cuando dicen “café” o “hamburguesa”?

Si, yo también pensé en Starbucks y en McDonalds.

Existen campañas tremendamente exitosas, que nos hacen incorporar en nuestra vida cotidiana, productos y servicios sin darnos cuenta el momento exacto en el que estos se volvieron parte de nuestro día a día, como si mágicamente apreciarán ahí.

Su misión es, hacer al producto tan atractivo que no podamos no consumirlo, es por eso que los vemos en todos lados, cuando caminas por la calle en un es espectacular, cuando abres el periódico o cuando prendes la TV o la pantalla de tu smartphone.

Y no, no es magia, es Marketing, su misión es llamar la atención.

Si sigues mis columnas recordarás cuando hablamos del poder de la atención, si se las quitas, el poder se va con ella.

Hoy quiero que pienses en tres grandes campañas que han impactado en la vida como la conocemos hoy. Unas mejores que otras, con impactos positivos o negativos, pero todas tienen en común, que han marcado la historia.

¿Quién no conoce la frase “We can do it”? Cuando la escuchamos estoy seguro de que no pueden evitar imaginarse a una mujer con pañoleta roja en la cabeza, mostrando la fuerza en su brazo. Esta campaña inició con el propósito de hacer que las mujeres sustituyeran a los hombres en los trabajos de producción, cuando estos se encontraban en la guerra.

Hoy por hoy, esta imagen, se han vuelto el estandarte de mujeres que luchan por la igualdad de derechos. Artistas como Beyonce, Pink y Christina Aguilera, se han unido al movimiento, recreado esta icónica imagen.

Y claro que no podíamos hablar de grandes campañas sin hablar de Coca-Cola, esta empresa que ha sabido manejar la creatividad a un grado brutal, y posicionado su producto en todas las mesas alrededor del mundo ¿Quién no quería tomar una Coca-Cola con su nombre en ella?

Esta estrategia incrementó exponencialmente el consumo del producto, logrando su objetivo que era volver popular la bebida entre los jóvenes, que la consideraban pasada de moda, logrando un aumento del 7%.

“A diamond is forever” fue el eslogan utilizado por DeBeers para popularizar el diamante en los anillos de compromiso. Aunque la tradición de proponer matrimonio existe desde hace ya muchos siglos, el uso de esta piedra era muy poco frecuente, hasta mediados del siglo pasado, en el que esta compañía, promovió esta piedra como símbolo de amor eterno.

Y así, podríamos enumerar campaña tras campaña y no acabaríamos, lo que quiero lograr con esto, es que hoy, tú que me estas leyendo, que tienes un negocio o estás a punto de emprenderlo, seas consciente del impacto que tiene en la vida de los demás, los productos que vendemos y la forma en la que lo hacemos.

Ponerle amor a todo lo que hacemos, es poner un granito de arena para cambiar el mundo que habitamos. Vendamos con servicio y siempre pensando en que somos responsables del impacto que logramos con nuestras acciones.

Ahora te pregunto, ¿Cómo quieres hacer magia?

*Coach en ventas, negociación y estrategias comerciales.

Contacto:

Correo [email protected]

Página web: crisurzua.mx

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.