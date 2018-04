El príncipe árabe quiere conquistar Hollywood (y llevarlo a Medio Oriente)

Por Natalie Robehmed

En un agradable miércoles en el lujoso Four Seasons en Beverly Hills, California, los mejores del entretenimiento tuvieron su primer contacto con los nuevos hombres de dinero de la industria. Carteles escritos en árabe adornan el lobby y dan la bienvenida a los visitantes del Consulado General del Reino de Arabia Saudita en Los Ángeles. Afuera, un laúd árabe sonando, platos de hummus y dátiles transportaron a los visitantes a Riyadh.

Las Islas del Golfo, están invirtiendo dinero en Hollywood en una estratagema para atraer socios a su propia industria naciente del entretenimiento. La delegación de Arabia Saudita, dirigida por el Príncipe Heredero Mohammed Bin Salman, ha reservado la totalidad del Four Seasons como parte de un programa de tres semanas en Estados Unidos a manera de ofensiva. Los magnates de los medios de Los Ángeles fueron los anfitriones: Bin Salman, de 32 años, según los informes cenó en la propiedad de Bel Air de Rupert Murdoch con cinco jefes de estudios principales (y Dwayne “The Rock” Johnson).

Hollywood tiene una larga historia de tomar dinero de inversionistas externos que subestiman la volatilidad de los retornos de películas. Arabia Saudita es su más reciente objetivo: los estudios y las pequeñas compañías de producción están buscando al Reino. Dado que la venta de boletos de cine en América del Norte cayeron 6% en 2017, muchas más están apostando a que su población sea una mina de oro cinematográfica.

“Son los nuevos chinos”, dijo un conocedor, cuya compañía está forjando un trato con los sauditas. La danza ritzy de apareamiento es un reinicio: en octubre de 2016, el presidente y multimillonario Wang Jianlin del Grupo Dalian Wanda se hizo amigo de los peces gordos en una gala similar en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Su conglomerado inmobiliario lideró la carga de China en Hollywood, lo que resultó en compañías chinas que negocian acuerdos con cinco de los seis principales estudios y la adquisición del cofinanciamiento y la coproducción de Wanda, Legendary Entertainment, por una exagerada cantidad de 3,500 mdd, incluida la deuda. En 2016, el dinero chino en Hollywood ascendió a aproximadamente 5,000 mdd, pero en 2017 disminuyó a unos 500 mdd, ya que el gobierno chino reprimió las inversiones extranjeras.

Hoy, los tratos con China se han secado por completo, y los saudíes están tomando cartas en el asunto. El vehículo de riqueza soberana de 230,000 mdd de Arabia Saudita, el Fondo de Inversión Pública, está en camino de invertir cientos de millones en Hollywood a medida que lleguen las primeras pantallas nuevas al Reino. Su compra distintiva es un acuerdo de 400 mdd por un estimado de 7% en Endeavor, el conglomerado de entretenimiento en expansión que incluye la poderosa agencia de talentos WME, varias marcas de eventos en vivo y un floreciente negocio de producción.

Su agencia de entretenimiento gubernamental recientemente formada, la Autoridad de Entretenimiento General, anunció esta semana un nuevo espectáculo del Cirque du Soleil en Arabia Saudita, además de asociaciones con la compañía itinerante Feld Entertainment, experiencias de National Geographic Encounter y el promotor del festival IMG Artists. Tras la decisión de Bin Salman de levantar una prohibición de cine de 35 años, AMC Theaters declaró la intención de abrir hasta 100 salas de cine en Arabia Saudita para 2030, y se espera que IMAX haga lo mismo. No se divulgaron los términos del acuerdo.

La avalancha de alianzas extranjeras tiene como objetivo poner en marcha la industria del entretenimiento de la nación del Golfo con películas, eventos en vivo y parques temáticos. Bin Salman ha emprendido ambiciosas reformas sociales y políticas para modernizar la sociedad de Arabia Saudita, diversificar su economía y consolidar su poder. Como parte de su programa Visión 2030, anunció planes para una inversión arriesgada de 64,000 mdd en entretenimiento durante los próximos 10 años, tanto de entidades privadas como gubernamentales.

Su táctica: invertir en compañías basadas en Estados Unidos para alentarlas u obligarlas a ir a Arabia Saudita.

“Es para que se enteren de nuestra existencia”, dijo Ibrahim Al Omar, gobernador de la Autoridad General de Inversiones de Arabia Saudita (SAGIA), sobre el intercambio. “El ecosistema entero no está allí hoy, por lo que debe invertir para atraer a las empresas. La única manera de hacer realidad la visión es asociarse con los mejores”.

Al igual que los chinos, se espera que los sauditas preparen efectivo para una importante lista de películas de estudio y así beneficiarse de la distribución en el Reino. A diferencia de las ambiciones de Alibaba y Wanda, todavía no hay rumores de compras directas, aunque la consolidación actual hace que las entidades más pequeñas, como Lionsgate y Paramount, estén listas para su compra.

Hay algunas oportunidades de espionaje. AMC cree que los 32 millones de residentes de Arabia Saudita podrían generar hasta 1,000 mdd en la taquilla en 2023, poniéndolo a la par con el total de 2017 de Rusia. Todavía no está claro cuánto dinero de las ventas de boletos fluirá de regreso a los estudios.

Todos los cineastas deberán prepararse para la censura: la Comisión General de Medios Audiovisuales de Arabia Saudita (GCAM, por sus siglas en inglés) examinará lo que considere contenido inapropiado, lo que probablemente incluirá escenas explícitas.

“Como en todos los países del CCG, garantizarán las cualidades correctas que se adapten a la población”, dijo Abdullah Al Dawood, presidente de Development and Investment Entertainment Company.

Los saudíes insisten en que hacer negocios en el país será fácil. Durante la presentación de los inversionistas, pregonaron la posibilidad de obtener una licencia comercial en 48 horas y que los extranjeros podrían ser propietarios de compañías que operan en el sector de entretenimiento de Arabia Saudita, algo que a los ciudadanos no chinos se les prohibió hacer en China.

A dos cuadras del Four Seasons, la presencia de Bin Salman atrajo a un puñado de manifestantes fuera de las oficinas con paredes de vidrio del Endeavour la semana pasada. Con letreros que decían “Detengan el bombardeo en Yemen” y “El Príncipe Saudí es un criminal de guerra”, eran una pequeña pero ruidosa minoría que cuestionaba la ética de la gorda chequera saudita.

Bin Salman se ha aislado del atroz historial de derechos humanos de la nación al posicionarse como un agente de cambio desde que fue nombrado Príncipe Heredero en junio de 2017. No todo el mundo se la está comprando.

“¿Cómo pueden estas personas tomar dinero de un país con una historia de derechos humanos tan mala?” dijo una fuente de alto rango que pidió no ser identificada.

Si bien Bin Salman les ha otorgado permiso a las mujeres saudíes para conducir, todavía necesitan autorización masculina para obtener un pasaporte y un acompañante masculino para viajar. La homosexualidad es ilegal, y los géneros permanecen segregados bajo la interpretación conservadora del Islam sunita. Con la vecina U.A.E., el país ha estado involucrado en un sangriento atentado a Yemen durante los últimos tres años que se ha convertido en una crisis humanitaria. Según Amnistía Internacional, su sistema judicial religioso condena a la gente a muerte de forma rutinaria, y aún concede castigos brutales, como decapitar, atar con correa y cortar la mano.

Pero muchos en el hiper-liberal Hollywood ya han tomado dinero de otro estado del Golfo con leyes que no se alinean con su política. A través del equipo de entretenimiento Image Nation de Abu Dhabi, el gobierno de EAU formó un fondo cinematográfico de 250 mdd con el equipo de producción Participant Media, una empresa conjunta de 100 mdd con National Geographic Films, un contrato de financiamiento de 250 mdd con Hyde Park de Ashok Amritraj y un contrato a largo plazo con Parkes / MacDonald de Walter Parkes y Laurie MacDonald . De hecho, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos silenciosamente ha participado en la financiación de películas del 2012, The Men in Black 3 y la no tan vista nominado al Oscar Roman J. Israel, Esq.

Las Comisiones de Cine de Abu Dabi y Dubai han estado cortejando las producciones de Estados Unidos y Bollywood al promocionarse como un lugar seguro y barato para rodar. La Comisión de Cine de Abu Dabi ofrece un descuento del 30% en el gasto de producción; más de 55 producciones han aceptado la devolución desde que se introdujo en 2013, según twofour54, su estudio de producción del gobierno. Incluso parte de Star Wars: The Force Awakens fue filmada en el desierto de la nación, con la ayuda de entidades gubernamentales.

Los EAU ya han construido parques temáticos, como espera hacerlo también Arabia Saudita. Motiongate, una empresa conjunta en Dubai entre Dreamworks Animation, Sony Pictures y Lionsgate, se inauguró en 2016, mientras que un parque temático de Warner Bros. en Abu Dabi está listo para su debut en verano. Universal Studios sirve de advertencia: su gigantesco parque temático de 1,200 mdd, de siete millones de pies cuadrados dentro del complejo planificado Dubailand, que comenzó en 2008, fue descartado cuando la economía se derrumbó.

Pero los ejecutivos de ambos lados del Atlántico ya se están frotando las manos. En Riyadh, el primer nuevo cine se estrena la próxima semana con el éxito de Marvel Black Panther. Para los saudíes, es hora del espectáculo.