El Reporte de Crédito y quiénes reportan

Imagina que laboras en el área de Recursos Humanos de una importante empresa, concretamente en reclutamiento, y te encargan seleccionar a la persona adecuada para cubrir un puesto en el departamento de marketing. Desde luego, para evaluar correctamente a los candidatos te hacen falta datos sobre su preparación y experiencia; necesitas ver señales que te permitan confiar en que el candidato hará un buen papel en el puesto a ocupar.

Si un candidato llegara sin currículo o con una hoja en blanco no tendrías forma de evaluarlo, ¿verdad? Al no presentar documentos que muestren sus estudios, habilidades y experiencia laboral, no sería posible establecer si es la persona indicada, por lo que el riesgo para la empresa sería muy alto. Eso, sin duda, reduciría sus probabilidades de seguir adelante en el proceso de selección o tendría que ser considerado para un puesto menor.

En el caso del otorgamiento crediticio sucede algo muy parecido: si no tuvieras un documento que mostrara claramente cómo has manejado tus financiamientos y el nivel de deuda que tienes actualmente, los otorgantes de crédito no tendrían forma de medir la probabilidad de que pagues de manera adecuada en el futuro. Tampoco sabrían sobre tu capacidad de pago, ni nada de tus hábitos crediticios. Esto haría que tuvieran muchas dudas sobre la conveniencia de aprobar tu solicitud de crédito.

Tal problema se resuelve por medio de un historial crediticio que actúa como una referencia confiable e independiente para avalar tu desempeño en el manejo de los financiamientos que has obtenido. Este historial es tu carta de presentación en el mundo del crédito.

Tu Reporte de Crédito se forma con las acciones que tomas cotidianamente al manejar y pagar tus créditos. Ese reporte, tu historial, es como una fotografía sin retoque ni filtros, refleja clara y completamente tu situación crediticia. Por ejemplo: cada pago puntual que realizas queda reflejado en tu historial. Un retraso de pago también se refleja en tu historial y, por supuesto, si te pones al corriente luego de un retraso, tu historial mostrará claramente que tu crédito ya está en orden.

Tu historial crediticio es un documento dinámico que se actualiza constantemente. Las empresas del sector financiero (bancos, sofomes, microfinancieras, fintechs, créditos fiscales, etcétera) y del sector comercial (tarjetas de tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, mueblerías, planes de telefonía celular, TV de paga, servicios, créditos educativos, entre otras) consultan con tu permiso tu Reporte de Crédito y actualizan la información sobre el estado actual de tus financiamientos a Buró de Crédito.

Para mayor claridad, cualquier empresa legalmente constituida con tenga actividades crediticias u homólogas al crédito pueden trabajar con Buró de Crédito; no importa su tamaño o giro.

Si tienes curiosidad de ver qué créditos aparecen en tu Reporte de Crédito, puedes solicitarlo gratis una vez cada 12 meses en www.burodecredito.com.mx o llamando a los teléfonos 55 5449 4954 o 800 640 7920. También puedes hacerlo desde la App de Buró de Crédito, disponible para todos los teléfonos inteligentes.

Wolfgang Erhardt es vocero nacional de Buró de Crédito, vocero de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Crédito, y autor del libro “¡Quiero un crédito! Cómo obtenerlo y conservarlo”.

Twitter: @WolfgangErhardt

LinkedIn: Wolfgang Erhardt

Las opiniones expresadas son solo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.