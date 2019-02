El Samsung Galaxy S10 y sus Buds se filtran en comercial de televisión

Si pensabas que sabías todo sobre el Galaxy S10, Samsung ahora ha ido un paso más allá y ha emitido un comercial de televisión con el teléfono aún no anunciado en Noruega.

Hemos visto fotos y videos prácticos del Galaxy S10, presentaciones de prensa, filtraciones del sitio web de Samsung, e incluso Samsung permite a los consumidores reservar un Galaxy S10 antes de que se anuncie oficialmente el día de mañana.

Endre Loeset, de The Verge, detectó un comercial transmitido “accidentalmente” durante de 30 segundos y lo grabó.

Parece que el spot fue transmitido por TV 2, la mayor emisora ​​de televisión comercial de Noruega.

Obviamente precisaremos mejorar nuestras habilidades sobre el noruego para entenderlo completamente, pero esto confirma claramente detalles de la pantalla, el lector de huellas ultrasónico, el sistema de triple cámara en la parte trasera y la carga inalámbrica inversa del Galaxy S10.

Incluso los Galaxy Buds de Samsung hacen una breve aparición, revelando que puedes cargarlos de forma inalámbrica colocándolos en la parte posterior del nuevo S10.

El comercial no deja nada a la imaginación sobre el evento Samsung Galaxy Unpacked de mañana.

El video capturado en la TV noruega fue difundido en Twitter.

#GalaxyS10, Samsung Galaxy s10+ & Galaxy buds leak in a TV commercial just before its launch. #Samsung pic.twitter.com/Ye5qYXjE27

— Gizinfo.com (@Gizinfo_) February 19, 2019