‘En nuestro país no hay tal militarización’: Rosa Icela Rodríguez

La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadano (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en el país no hay militarización, como se ha dicho, ya que dijo que el gobierno es civil y el Ejército está para ayudar y apoyar a la población.

“Militarización es que los militares gobiernen. En el caso de México hay un gobierno civil. (…) El Ejército mexicano es un ejército de paz, que no persigue ni criminaliza. La militarización, como se concibe a nivel internacional, pasa por socializar y normalizar el pensamiento bélico, es promover el uso justificado del la violencia del Estado y criminalizar desde un pensamiento de guerra. Por eso decimos que en nuestro país no hay tal militarización”, mencionó al comparecer en el Senado.

Tras las constantes críticas de senadores de oposición por la prolongación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, la secretaria respondió que existe confusión sobre qué es militarización

“Tal vez exista una confusión, porque la Guardia Nacional nació en un 80% de sus elementos de formación militar (…) No se engañó a nadie, ya estaba conformada por militares. Desde su creación se concibió como un instrumento para la construcción de la paz y la seguridad ciudadana. Este proyecto está por la paz, no por la guerra. No buscamos someter a la población civil con violencia”, enfatizó.

Al comparecer por el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria aseguró que la vocación del Ejército no es bélica, sino de ayuda y de apoyo a los ciudadanos; además, agradeció a los senadores que avalaron las reformas que establece que la Sedena controlará y administrará a la Guardia Nacional y que amplían el plazo para que las Fuerzas Armadas sigan en tareas de seguridad pública.

“Celebro su compromiso con el pueblo de México y con la construcción de la país. Estamos seguros que esta institución queda en buenas manos. El objetivo principal de este cambio es blindar a esta institución de la corrupción y dejar una Guardia Nacional profesional, capacitada, que no esté sujeta a decisiones políticas y que actúe conforme a estándares internacionales en la materia”, señaló en el Senado.

Sobre el hackeo del grupo Guacamaya a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), Rosa Icela Rodríguez pidió a los senadores trabajar en conjunto para avanzar en materia de ciberseguridad y así garantizar la libertad en internet.

“En corresponsabilidad, tenemos pendiente avanzar aún más en la atención de la tala clandestina y la extorsión, que sean catalogados por el Congreso como delitos graves para tener sanciones más severas y que se determinen nuevas conductas delictivas relacionadas con la ciberseguridad”, declaró la secretaria de Estado.

Al hablar de las filtraciones que se hicieron sobre la información de la Sedena, la funcionaria tomó el mismo discurso del presidente López Obrador al decir que en este gobierno no se esconde nada ni se espía a nadie: “Las labores de inteligencia se enfocan en perseguir a la delincuencia urbanizada. Ya no hay persecución política”.

También informó que hubo disminución de la incidencia delictiva del fuero federal, pues explicó que en comparación con lo registrado en diciembre de 2018 con agosto de 2022, hubo una baja de 23.3%. Además, refirió, los delitos fiscales disminuyeron 60%; los delitos financieros, 65% y el robo de hidrocarburos, 92%, lo que permitió un ahorro estimado de 226 mil 84 millones de pesos “que ahora sí entraron a las arcas de gobierno”.

Mientras, en el fuero común, el secuestro disminuyo 74.1%, se detuvo a 4 mil 557 secuestradores y se desarticularon 518 bandas. Asimismo, el robo en total decreció 18.1%; el robo de vehículo, 40.4%; el robo en transporte colectivo, 35.4%; el robo a casa habitación, 20.7%; el robo a transportistas, 39%; el robo a negocio, 28%, y el robo a transeúnte, 14.4%.

