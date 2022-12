¿Eres Centennial o Millennial? Estos tips te ayudarán a salir de deudas

La generación Millennial y Centennial se han diferenciado de las que les anteceden por tener mayor conciencia sobre la importancia de mantener unas finanzas saludables, no obstante, diversos factores como la inflación o la pérdida de empleo tras la pandemia se han vuelto obstáculos grandes para lograr una estabilidad financiera.

Si eres joven y entre tus propósitos financieros para el 2023 se encuentra comenzar sin deudas o disminuirlas lo más posible, la CONDUSEF te brinda algunos tips para que puedas lograrlo.

Los obstáculos financieros de las generaciones jóvenes

Actualmente en México las y los millennials (la generación que tiene entre 25 y 39 años) representan el 22.6% de la población económica activa, mientras que la generación Z o centennials (jóvenes de entre 15 a 24 años) representan el 16.9% de esta categoría, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Dichas generaciones comparten el gusto por el uso de la tecnología para realizar diversas actividades de su vida diaria, incluidas el administrar sus finanzas personales.

Asimismo, las personas jóvenes de ambas generaciones tienen como plan obtener ingresos en un ambiente laboral más flexible, que les permita tener un balance entre su vida profesional y personal. Sin embargo, no cuentan con una buena cultura del ahorro, por lo que no suelen estar prevenidos ante alguna dificultad económica. Además, tienen dificultad con la forma en que consumen y gastan, ya que este tema no es su prioridad, por lo que tienden a estar más alejados de alcanzar la estabilidad económica.

De acuerdo con una investigación de Rocket.la, una plataforma que se dedica a brindar asesoría financiera, tanto Millennials como Centennials ahorran poco, aproximadamente lo equivalente a un salario mínimo y los números suelen ser más preocupantes al saber que solo el 1% de las personas jóvenes de ambas generaciones logran alcanzar ese ahorro.

En el caso de la generación Millennial, entre los mayores retos financieros que enfrentan es su escaso hábito del ahorro aunado a su limitada educación financiera, por lo que su deuda mensual promedio (que incluye gastos y deudas) alcanza los 30 mil 584 pesos. Estos jóvenes suelen ser grandes consumidores centrados en su bienestar integral y aunque actualmente representan el 35% de la fuerza laboral mundial, sus ingresos no son suficientes para cubrir sus grandes deudas, según la investigación de Rocket.la.

Mientras que las y los Centennials se caracterizan por comenzar a conseguir sus primeros empleos, sus ingresos suelen ser bajos por falta de experiencia, no obstante, suelen manejar mejor sus finanzas, esto les ha permitido que su gasto promedio mensual (contando con sus gastos y deudas) sea de 16 mil 071 pesos. Estos jóvenes suelen preocuparse más por sus finanzas personales debido a que vieron los errores de las generaciones pasadas.

Y si bien no todas las deudas son necesariamente malas, lo cierto es que según las y los expertos en educación financiera, si una persona debe destinar más del 30% de sus ingresos al pago de éstas, puede considerarse que se encuentra en una situación de sobreendeudamiento.

Para mantener unas finanzas sanas el 70% de los ingresos de una persona deben ser destinados a cubrir 4 elementos básicos: alimentación, vivienda, educación y salud, por lo que destinar más del 30% del salario a las deudas evita que puedas gastar ese dinero en entretenimiento o sea utilizado para comenzar a ahorrar.

¿Cuándo es necesario buscar “ayuda” por las deudas?

Si tienes deudas, pero aún no eres muy consciente de que tan grave es tu problema, lo primero que debes hacer es registrar todas tus deudas con el fin de que verifiques cuánto estás destinando al mes en pagar este concepto, además de conocer cuáles son tus deudas más caras y qué porcentaje de tu ingreso se va en el pago de todas ellas.

Existen 4 tipos de deudores: el primero es conocido como “totalero”, aquellos que pagan el 100% de su crédito, el segundo es aquel que paga menos del total, pero más del pago mínimo de su tarjeta de crédito, el siguiente tipo de deudor son las personas que pagan solo el mínimo de su deuda, por lo que suelen pagar intereses y tardan más tiempo en liquidar su deuda, el cuarto tipo de deudor es aquel que ha dejado de pagar todas sus deudas y ya son considerados morosos.

Si tu deuda ya consume más del 30% de tu ingreso o si te identificas con los últimos dos tipos de deudores, es momento de comenzar a planear una estrategia para poder liquidar tus deudas, sobre todo si deseas comenzar el año nuevo con unas finanzas más estables y a continuación te daremos algunos tips.

Diseña un plan de pagos

Una vez que ya tengas tu lista con los detalles de tus deudas, esto te permitirá decidir cómo comenzar a liquidarlas. Puedes empezar con las más pequeñas y continuar con las más grandes hasta acabar con todas.

Otra estrategia es priorizar las deudas que consumen más intereses, en este caso se recomienda comenzar a cubrir el pago mínimo más el 10% de tus ingresos hasta lograr terminar la primera deuda, posteriormente aplicar el mismo paso ahora con la segunda deuda y continuar así hasta terminar con todas las deudas enlistadas.

En caso de que tus deudas sean mayores…

Como última opción, si tu deuda ya es demasiado grande como para que puedas utilizar el consejo anterior, entonces será momento de reunirte con tu banco para discutir algún acuerdo, los cuales pueden ser:

Consolidación de deuda: este plan permite unificar todas las deudas con el fin de que logres pagar un menor monto mes a mes a un solo proveedor. En caso de que decidas utilizar esta opción, recuerda primero comparar cuál banco te ofrece mejores condiciones, así como la menor tasa de interés y comisiones anuales (CAT). Entre las ventajas de consolidar tu deuda se encuentra que podrás ahorrar en CAT y disminuir los intereses a pagar. Restructuración de deuda: esta estrategia busca conseguir un convenio con el fin de ampliar los plazos originales y así pagar mensualidades más accesibles, pero se corre el riesgo de pagar más intereses. Por lo que si decides irte por esta opción procura negociar un esquema de pagos fijos además tendrás que contemplar gastos adicionales para cubrir el monto de negociación o gestiones. Su mayor ventaja es que podrás mantener una buena calificación en tu historial crediticio. Quita: esta es una de las últimas alternativas y normalmente es utilizada cuando la situación es muy complicada, donde se intenta llegar a un acuerdo con el banco para que te ofrezca un descuento y así el deudor pueda liquidar su deuda. Con esta estrategia sí afectarás de forma negativa tu calificación en el Buró de Crédito, debido a que no estarías pagando el total de la deuda y sus intereses.

Con información de Revista “Proteja su Dinero” Diciembre de 2022, año 23, Número 273.