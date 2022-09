¿Es el mercado bursátil para las empresas familiares?

Por Fernando Cantú Acevedo*

Las empresas familiares en México representan más del 90% de las unidades de negocio y al menos generan siete de cada 10 empleos, por lo que su éxito y buen funcionamiento son muy importantes para la vitalidad de la economía mexicana. Hay empresas familiares de todos tamaños, desde las micro con unos cuantos empleados, hasta las muy grandes con miles de ellos.

Los empresarios familiares enfrentan múltiples desafíos para poder acrecentar el valor generado y entregado a clientes, accionistas y la sociedad. Continuamente buscan el maximizar ese valor a través de:

Calidad del producto o servicio

Mejora de la experiencia del cliente

Ofrecer productos o servicios diferenciados

Mayor percepción de valor

Precios competitivos

Mayor rentabilidad

Uso eficiente de recursos

Menores costos

Sostenibilidad

Innovación de producto o de modelo de negocio

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Algo que parece ser universal en las empresas familiares, casi a nivel obsesión, es la de siempre buscar la reducción de costos. La gran mayoría de las veces se piensa en los costos asociados con materiales, insumos y consumos necesarios para producir y entregar los productos y servicios, a lo que normalmente se dirigen la mayoría de los esfuerzos. Pero, por el otro lado, pocas veces se buscan alternativas para reducir los costos para obtener capital.

Se utilizan como fuentes de financiamiento externo, distintos a las aportaciones de capital por el empresario familiar, los tradicionales préstamos, que pueden ser bancarios o privados. Esta alternativa, la más usada, suele tener un costo relativamente alto. Por desconocimiento y falta de información no se acceden a otras fuentes de recursos financieros.

Una forma muy efectiva de lograr reducir los costos asociados con la obtención de recursos financieros es a través de los mercados bursátiles, que pueden ser de deuda, se convierten en pasivos desde el punto de vista la empresa, o de capitales, cuando colocamos acciones de la empresa entre el público inversionista.

El mercado bursátil no es sólo para las grandes empresas, también es accesible para las empresas medianas, y no importa que la empresa sea familiar o no. Se piensa que para poder tener acceso a estos mercados los requisitos son muchos y complejos. La realidad es que los requisitos son necesarios para tener una empresa rentable, sostenible y bien dirigida, requisitos más bien que deben asociarse con una empresa con una buena probabilidad de ser exitosa.

El obtener recursos financieros en los mercados bursátiles genera una serie de beneficios adicionales a los de reducir el costo de dinero:

Aumenta el valor de la empresa

Fortalece la estructura financiera

Otorga reconocimiento

Incrementa la liquidez

Mejora la imagen

Invito a los empresarios familiares a que analicen la posibilidad de colocar a su empresa en los mercados bursátiles, es una gran ayuda para hacer que su empresa sea más rentable y sostenible.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Fernando Cantú Acevedo, Presidente del Comité de Difusión del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.