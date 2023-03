Esta plataforma de viajes va por personas sin tarjeta de crédito

Tras haber adquirido en 2020 a la financiera tecnológica Koin, especializada en soluciones de pago digitales y financiamiento, la compañía de viajes Despegar lanzó una nueva forma de pago para personas sin tarjeta de crédito.

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, 8 de cada 10 adultos mexicanos usan efectivo en pagos mayores a 501 pesos.

Así, Despegar permitirá a sus clientes reservar viajes de forma online, y pagarlos después, sin la necesidad de contar con una tarjeta bancaria.

Te puede interesar: Estos son los productos turísticos ganadores del premio de Sectur a la innovación

La intención de la compañía es atender no solo a quienes no tienen una tarjeta de crédito, sino a quienes tienen una pero no desean usarla o no cuentan con el límite suficiente para comprar un viaje.

En una primera etapa los mexicanos podrán usar esta nueva solución en alojamientos, vuelos y paquetes de viaje; posteriormente se ampliará a los demás servicios turísticos que ofrece Despegar como rentas de auto y actividades, con el objetivo de brindar una alternativa de pago al 67% de la población que no tiene tarjeta de crédito.

Alejandro Sánchez, Gerente de Loyalty y Alianzas Financieras de Despegar, expuso que la alternativa de pago Koin a la plataforma Despegar hará que la experiencia de viaje sea más sencilla para personas sin cuenta bancaria.

“(…) Nuestro compromiso está en facilitar el acceso al turismo, por lo que siempre buscamos ofrecer todas las opciones, tanto de oferta turística como de pago, para todos los viajeros” comentó.

En Brasil, Despegar ya ofrece la opción de pagar en plazos a clientes que no tienen una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria, donde Koin representa más del 10% de las ventas.

Suscríbete a Forbes México