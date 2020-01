¿Estás en marketing? Podrías sufrir el síndrome del impostor

Recodifica tus programas mentales. En lugar de decirte a ti mismo que te van a descubrir o que no mereces el éxito, recuérdate que es normal no saberlo todo y que descubrirás más a medida que progreses.

Considera el contexto. La mayoría de las personas tendrán momentos, experiencias u ocasiones en las que no se sentirán 100% seguros y la duda puede ser una reacción normal. Si te encuentras pensando que eres inútil, reconfímalo: “el hecho de que me sienta inútil en este momento no significa que realmente lo soy”. Se más amable contigo mismo.