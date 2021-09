Este es el videojuego favorito de Memo Ochoa, el portero inversionista

Memo Ochoa, el guardameta americanista, como gran parte de su generación vivió la explosión del mundo de los juegos de video. Su infancia, como recuerda, la pasó jugando las primeras versiones de Mario Bros (1,2 y3) para NES, “juegos que te conocías cada secreto para pasar”. Para el capitán de la Selección Mexicana, el gusto por tomar el control y jugar frente a una consola nunca desapareció: desde Doom, hasta Mario 64 y eventualmente Call of Duty Warzone, Ochoa ha encontrado en los videojuegos una plataforma para entretenerse e incluso conectar con una comunidad de más de 200,000 personas que lo siguen en su canal de Twitch.

Es esa misma pasión por el sector la que, de la mano del fondo de capital Altered Ventures, un fondo de inversión creado por un veterano mexicano de la industria: Mario Valle, lo llevó a invertir un millón de dólares en tendencias del sector como: desarrollo de videojuegos, NFT y cadena de bloques y las oportunidades que abre los Metaversos, impulsado por tecnologías como la Realidad Virtual.

Forbes México se sentó a charlar con el guardameta mexicano para conocer su interés en el sector, la razón de la inversión, dónde se ve fuera de la cancha y de paso qué videojuego marcó su vida.

Forbes México: ¿Por qué invertir en videojuegos, metaverso y blockchain, de dónde viene ese interés?

Memo Ochoa (MO): La verdad que durante mi carrera como futbolista, durante los últimos años siempre he buscado el ver más allá de ser futbolista, ver más allá del futbol. Por supuesto que esta carrera tiene un límite, tiene una caducidad. Entonces he buscado la manera de unirme a gente que coincide un poquito con mis ideales, mis sueños y gustos.

Y ser gamer, al final es algo que siempre he hecho desde chico. Yo siempre he sido fanático de los de los videojuegos, desde niño he estado frente al televisor, jugando con una consola. Pero en estos momentos me interesa más lo que está sucediendo dentro de la industria. Es decir, me gusta jugar videojuegos, por eso tengo un canal de Twitch, en el que comparto con la gente y dejo muy en claro que en ese espacio no se habla de futbol, no se habla de qué pasó en el partido de ayer, quién se equivocó o qué se pudo haber hecho mejor. Esa experiencia me llevó a tratar de entender más allá del hardware, sea la consola o la PC en la que juegas, a ver el software. Es decir, cómo podemos llegar o impactar a la gente con ese software y cómo hacemos crecer la industria.

Tengo claro que estamos en un momento importante en este nicho y más a raíz de la pandemia, donde hemos visto un crecimiento exponencial no solo de los juegos de video, sino de tendencias como los eSports, los NFT y los llamados metaversos y la realidad virtual. Y para la inversión fue clave trabajar con alguien como Mario Valle (CEO y Fundador de Altered Ventures), quien tiene décadas de experiencia en el sector. Entonces era cuestión de tiempo de entrar al sector con alguien como Mario y sobre todo con una mirada a detonar el mercado de América Latina, sabemos que el sector es fuerte en Asia, Estados Unidos y Europa, pero hay mucho talento que podemos apoyar en la región.

Como bien dices, el futbol es una carrera con fecha de caducidad. ¿Dónde se ve Memo Ochoa en 10 años?

Memo Ochoa (MO): A veces la gente me dice: Oye ¿qué te hubiera gustado ser aparte de futbolista? Le digo soy afortunado porque me pagan por hacer lo que me gusta. Entonces nunca lo he considerado un trabajo y siempre es algo que he hecho por gusto. Pero me gusta tener otras ventanas abiertas.

Estoy buscando ser parte de cosas que me atraigan y gusten. Sé que cuando me retire del futbol seguiré pegado al futbol. Tengo algunos proyectos ligados al futbol, que sé que me van a demandar regresarle al futbol un poquito de todo lo que me ha dado durante todos estos años. Pero fuera del futbol, estoy en camino de hacer varias inversiones en distintos emprendimientos.

Seguro viste que soy inversionista en Kavak, tengo un proyecto comercial de algunas tiendas de ropa en línea. Por supuesto estoy en el tema de bienes raíces y un proyecto de energía, en el que estoy invirtiendo en algo de energías renovables.

Y ahora el tema de Altered Ventures, que como dices un millón de dólares puede no sonar a mucho, pero yo creo que ese millón es la llave o acceso de entrada. Que nos abre el panorama y la opción para colaborar con mucha gente o invitarlos a que se sumen a este tipo de proyectos, porque se trata de un fondo híbrido en el que sí se busca la inversión privada, pero también se invierte en la pública.

Creo que esa es mi filosofía de inversión, me gusta invertir en lo que consumo y en lo que creo.

El camino de hoy de blockchain, los NFT y los metaversos están creando muchísimas posibilidades. Lo hemos visto desde reuniones o viajes en realidad virtual y creo que pronto estaremos anunciando algo próximamente con Altered Ventures. Los videojuegos, como cualquier industria, requieren de inversión, paciencia y experiencia y creo que nosotros podemos ser ese acceso para mucha gente que quiere entrar al sector.

Hoy estás invirtiendo en la industria del gaming y como gamer, no puedo no preguntarte: ¿Cuáles son los videojuegos favoritos de Memo Ochoa?

Memo Ochoa (MO): Yo creo que como todos para mí los videojuegos empezaron con los primeros juegos de Mario Bros, los primeros tres en particular y luego llevar a ver algo como Mario 64. En PC jugaba mucho Doom, un título en el que me perdía por horas. Pero yo creo que uno, que no podía dejar de jugar y que me fascinaba es The Legend of Zelda Ocarina of Time. Y como muchos le di durísimo a Halo y ahora ando muy enganchado con Call of Duty Warzone. Pero si te das cuenta, todo está evolucionado de una forma muy acelerada no solo la calidad gráfica, la velocidad de internet, el acceso con smartphones y toda esa innovación, aplicada a los videojuegos, le dan a la industria un potencial grandísimo para los próximos años y con un potencial económico enorme. Hoy debemos apoyar a las startups del país y la región para que aprovechen el momento único que se vive.

¿Has estado en contacto con algún equipo de eSports?

Memo Ochoa (MO): Fíjate que de momento no me he involucrado mucho con los equipos porque apenas comencé en este tema. Mucha gente me lo había pedido y me lo ha pedido. Entonces yo no sabía cómo ni por dónde o cómo estaba el negocio. Y sí es importante porque al final la gente no tiene idea de lo que implica tener un equipo de eSports y la inversión que requiere para mantenerlo. Hay equipos de eSports que requieren de un preparador físico, un preparador mental e infraestructura para entrenar, justo como en el futbol. Por ahora, voy a empezar con algo individual junto Altered Ventures y Mario y iremos viendo cómo podemos ayudar a crecer el ecosistema de eSports en la región.

