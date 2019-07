Esto costó la celebración de AMLO a un año de su triunfo electoral

La celebración a un año del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador tuvo un costo para el erario de 3 millones 200,000 pesos.

El festejo se llevó a cabo en el Zócalo capitalino donde se dieron cita Margarita “La Diosa de la Cumbia”, el flautista internacional Horacio Franco, la Orquesta Sinfónica de Tlaxiaco y el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo con El Universal.

Al evento asistieron cerca de 80,000 personas que acompañaron al mandatario durante el festejo de su triunfo electoral.

Fue el mismo presidente quien el 25 de junio invito al “bailongo” dónde además rendiría su informe de los seis primeros meses de su gestión.

“Se está haciendo la invitación para que vengan a participar todos, no es el gran costo, no hay derroche, es austero completamente (…) va a haber hasta ‘bailongo’. Y vamos a celebrar porque no es poca cosa, es un año del triunfo de muchos mexicanos que lucharon para vivir estos momentos”, dijo López Obrador.

Te recomendamos: