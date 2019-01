Exaccionistas fueron quienes pidieron devolución de impuestos: Grupo Modelo

Grupo Modelo rechazó haber solicitado una devolución millonaria de impuestos revelada hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que esto fue un proceso impulsado por exaccionistas.

“La decisión a la que hizo referencia el día de hoy el presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador, no corresponde a recurso legal alguno interpuesto por la empresa, sino a los procesos que llevan algunos ex accionistas del Grupo que hoy no tienen relación con el mismo”, apuntó la empresa propiedad de Anheuser-Busch InBev, la mayor cervecera del mundo, con sede en Bélgica.

El mandatario dijo por la mañana que la “cervecería Corona”, marca de Grupo Modelo, había hecho la solicitud de devolución de dinero pagado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación no dio la razón en el trámite.

“Se iba a hacer una devolución de miles de millones de pesos a la empresa Corona, a la cervecería Corona, en la Suprema Corte de Justicia, de devolución de IVA y la Suprema Corte resolvió improcedente la solicitud de la empresa”, afirmó.

López Obrador detalló que fue informado del caso por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde hay una dirección de grandes contribuyentes.

Al respecto, Grupo Modelo apuntó que reafirma su compromiso con el cumplimiento a la ley y el respeto a las instituciones en todos los sitios donde opera.

“La empresa seguirá comprometida con el desarrollo económico y social de México, actuando apegada a derecho como lo ha hecho durante más de 90 años”, indicó en un comunicado.

