Forbes, en el top 5 de medios más confiables para los estadounidenses en 2023

De acuerdo con un estudio realizado por YouGov America, prestigiada empresa global de información y opinión pública, difundido esta semana, Forbes fue clasificada como la quinta organización de medios más confiable en Estados Unidos en 2023.

YouGov realizó una estudio entre estadounidenses para que compartieran cuánta confianza tienen en un total de 56 organizaciones de medios influyentes, broadcast, digitales, impresos y de redes sociales.

En esta encuesta de confianza en los medios, realizada del 3 al 9 de abril de 2023, YouGov pidió a los estadounidenses que dijeran si confían; desconfían; o ni confían ni desconfían, en dichos medios. A partir de los resultados, fue posible determinar la puntuación de confianza neta de cada medio, es decir, cuánto más probable es que los estadounidenses digan que el medio es confiable o muy confiable que poco confiable o muy poco confiable.

En el estudio, The Weather Channel fue la fuente de noticias más confiable entre los estadounidenses en general. Los estadounidenses tienen 53 puntos más de probabilidades de llamar confiable a The Weather Channel que de no hacerlo.

Estadounidenses ven a The Weather Channel, PBS, la BBC, The Wall Street Journal y Forbes como los medios más confiables.

¿Qué tan confiable califica las noticias reportadas por las siguientes organizaciones de medios [de radiodifusión, impresos o digitales]? (Mostrando el puntaje neto de confianza entre ciudadanos adultos de EU: la diferencia de puntos porcentuales entre los porcentajes de ciudadanos adultos de EU que dicen que cada medio es confiable o muy confiable y el porcentaje que dice que no es confiable o muy poco confiable).

Nota: Las personas que dicen que la organización de medios no es confiable ni no confiable, o que no saben, no se incluyen en el cálculo. Fuente: YouGov

Cómo ven los estadounidenses las noticias compartidas en las redes sociales

Además de preguntar sobre los medios de comunicación tradicionales, YouGov también cuestionó sobre las noticias que se comparten en 11 plataformas de redes sociales diferentes. Los estadounidenses generalmente tienen una visión neta negativa de la confiabilidad de las noticias compartidas en plataformas de redes sociales destacadas, con TikTok (-36), Snapchat (-26) y Facebook (-22) obteniendo los puntajes de confianza neta más bajos.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

LinkedIn fue la única plataforma con una puntuación de confianza neta positiva para las noticias (+3), principalmente debido a la confianza de los demócratas en el medio. Los demócratas son más propensos que los republicanos a confiar en las noticias compartidas en LinkedIn (+22 frente a -5), YouTube (+17 frente a -5) y Reddit (+6 frente a -15).

Los estadounidenses más jóvenes son más propensos que los adultos mayores a confiar en las noticias compartidas en cada una de las plataformas de redes sociales sobre las que se les preguntó. Los adultos menores de 45 años tienen una puntuación de confianza neta positiva para muchas de las plataformas de redes sociales sobre las que se preguntó, con la más alta entre el grupo de noticias compartidas en YouTube (+27), LinkedIn (+21), Twitter (+14) y WhatsApp ( +12). Para cada plataforma consultada, los estadounidenses mayores de 45 años tienen más probabilidades de ver las noticias compartidas allí como poco confiables que confiables.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado