Business Luxury Media se transforma y mira al futuro con un rostro más inclusivo

Después de consolidar la creación de Forbes en Español, Business Luxury Media (BLM) llevó a cabo su Kick Off 2023 para compartir con clientes, colaboradores y amigos sus planes para el año en curso.

Durante una gran noche, las sorpresas no se hicieron esperar y los directivos de la compañía editorial anunciaron que luego de consolidarse como el grupo de medios líder de negocios y Life & Style en Latinoamérica, a través de marcas como: Forbes, Robb Report, InStyle, Food and Wine y The Happening, un nuevo título se sumará próximamente a la firma: se trata de Travel + Leisure en español.

“Todos los títulos que tenemos se están expandiendo de México a Latinoamérica y después de lanzar Forbes en Español, así como dirigir el segmento de estilos de vida a las audiencias de todo el mundo de habla hispana, solo nos faltaba hablar de viajes y ya lo tenemos”, aseguró Elisabetta Lampedecchia, Chief Strategy Officer de BLM.

Foto: © Fernando Luna Arce

Con ello quedó claro que los esfuerzos de la firma editorial van encaminados a “escribir el mañana con una nueva narrativa con perspectiva humana.”

A decir de Lampedecchia, en la consecución de este objetivo, durante los últimos dos años se ha impulsado una transformación profunda, en un camino que no ha estado ausente de retos, pero “hemos aprendido que para generar grandes cambios se necesita de mucha valentía, de trabajo en equipo, compresión y de mucha visión”.

Lo anterior le permitió a BLM expandir su operación a 12 país de la región: México, toda Centroamérica, República Dominicana, Colombia, Chile y Perú; además de acercarse a 580 millones de hispanoparlantes para contarles nuevas historias.

Clientes, colaboradores y amigos se reunieron para conocer los nuevos planes del grupo. Foto: Fernando Luna

No se trata solo de un discurso sin fundamento, sino de un verdadero compromiso por impulsar temáticas acordes con las nuevas tendencias como: liderazgo con propósito, economía regenerativa, disrupción tecnológica, nuevas formas de viajar y vivir; así como nuevas perspectivas humanas. “Porque seguimos siendo un tanto románticos y creemos firmemente que ChatGTP o la Inteligencia Artificial nunca podrán reemplazar, por completo, el valor del ser humano”, afirmó Lampedecchia.

PROYECTOS CON PROPÓSITO

BLM, el reconocido grupo de medios que cuenta con 44 millones de usuarios únicos y 9.6 millones de seguidores en sus distintas plataformas de redes sociales, tiene ante sí nuevos proyectos.

Para ello, los múltiples eventos empresariales que se realizan desde Forbes sufrirán una transformación “porque nuestro objetivo es mirar al futuro y tenemos la responsabilidad de anticiparnos a las nuevas tendencias”, aseguraron directivos de la firma.

El kick off 2023 de BLM tuvo lugar en la terraza del hotel Pug Seal Polanco en la Ciudad de México. Foto: Fernando Luna

Algunos de los cambios más relevantes son la inclusión del “Foro Diversidad, Inclusión y Género”, así como la transformación del conocido “Foro Forbes de Negocios“, ahora llamado “Negocios del Futuro”.

De igual forma resalta la llegada, a finales del año, de “New Humans”: una experiencia inmersiva de tres días en la Riviera Maya, durante los cuales se abordarán temas como: Inteligencia Artificial, el futuro del trabajo, liderazgo con propósito y conciencia ambiental.

Uno de los principales objetivos del grupo de medios –comentó Elisa Cadenas, Directora Comercial de BLM– es realizar distintos eventos fuera de la Ciudad de México y expandirse así al resto del país, comenzado el 2023 con el “Foro Economía y Negocios”, mismo que tendrá lugar en la ciudad de Monterrey.

Cadenas también resaltó que como parte de la visión del mañana ya no quieren hablar –únicamente– de mujeres poderosas, como si fuera un grupo separado de la sociedad, “queremos ir más allá”. Por esta razón surgió el foro de inclusión, así como el lanzamiento de “Women Summit”, el cual no reunirá a representantes de México, “sino que vamos a tener a las mujeres poderosas de todos los países en donde tenemos presencia”.

Estos son solo algunos de los planes que proyectarán a BLM como un importante grupo de medios a nivel Latinoamérica, el cual mira al futuro con una visión clara de lo que es y lo que quiere ser.

