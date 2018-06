Coffunity, la app que quiere desarrollar tu gusto por el café

La experiencia y el conocimiento en la producción de café, así como la llegada de Starbucks a El Salvador a finales de 2010, hizo que Andrea Bolaños, una emprendedora salvadoreña, lanzará Coffunity una app que permite al usuario de ésta encontrar el origen del café, los beneficios que obtuvo el café durante el proceso, información sobre la finca de donde se obtuvo el producto, así como el precio.

“Tú vas a un supermercado y con la aplicación puedes tomar una foto a los cafés de tu agrado y así logras obtener toda la información del café que compras. La app te explica todo el proceso que tuvo éste. Lo que queremos es educar a la comunidad que disfruta del café”, explica Bolaños, quien es sexta generación de una familia de productores de café en El Salvador.

La cofundadora y jefa de marca en Coffunity, Andrea Bolaños Pacas, cuenta que la idea de crear la aplicación nació debido a su experiencia en el sector cafetalero, debido que desde su niñez estuvo en contacto con las fincas y los procesos de producción.

Otros de los motivos por los que decidió apostar por este proyecto es debido a que llegaron grandes empresas internacionales como Juan Valdés y Starbucks, por lo que las empresas salvadoreñas, a pesar de ofrecer un mejor café, se vieron afectadas con la entrada de estas firmas.

Una de sus inspiraciones fue cuando tuvo contacto con la aplicación Vivino, que consiste en tomar una foto de una botella de vino y brinda la información de éste.

“Cuando llegó Starbucks las marcas locales fueron olvidadas por la gente. Yo dije, porque no hacemos algo como Vivino, pero enfocada para café”, relata Bolaños Pacas a Forbes Life.

Este proyecto lo inició con su tío Federico Bolaños. No obstante, el primer reto con el que se encontraron los emprendedores fue el no tener un programador para la aplicación, sin embargo, se dieron cuenta que en el país hay talento, ya que contactaron a Adrián Gómez, a quien le presentaron el proyecto, pero no tenían dinero para pagarle, por lo que le propusieron que fuera socio a cambio del desarrollo de la aplicación y el sitio web.

Además, Bolaños Pacas cuenta que el proyecto ya tuvo su primera inyección de capital -250,000 dólares- por parte de un inversionista. “Con eso hemos estado desarrollando la aplicación, así como contratando personal para la base de datos”, añade.

Coffunity y la especialización del café

Las dos clases de café que se cultivan comercialmente en el mundo son Arábica (65%) y Robusta (35%). Además, el cultivo del café se realiza en más de 50 países distribuidos en Sudamérica, América Central y el Caribe, Asia y África.

La aplicación actualmente tiene 150,000 cafés registrados, además, los usuarios de ésta son provenientes de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, quienes son grandes consumidores de café.

De estos 150,000 granos de café, alrededor del 10% son de América Latina. “La aplicación está enfocada hacia el mercado de café tostado. Queremos incluir todos los cafés, ya que queremos que el consumo de café especializado crezca”, señala.

“En Coffunity uno puede encontrar el país de origen, los beneficios que obtuvo el café durante el proceso, la altitud de la finca, el origen de la finca, presentación a la venta, los sabores y los precios”, explica la cofundadora y jefa de marca de Coffunity.

La aplicación quiere lograr que tú sepas qué te gusta del café que consumes, ya que normalmente puedes tomarlo, pero no siempre identificas los elementos que lo hacen agradable para ti, comenta Bolaños Paca.

Coffunity se lanzó en marzo de 2018, sin embargo, hubo un trabajo previo de dos años y medio para lograr su creación. “Tenemos 100 descargas diarias y tenemos 3 meses de haberla lanzado”, detalla la cofundadora de Coffunity.

Desde el primer día de lanzamiento ha estado disponible en todos los países y ha sido descargada en más de 60 naciones. Uno de los grandes logros de Coffunity es su participaron en la Feria de Café de Especialidad en Seattle, Estados Unidos, en la que ganaron el premio a mejor producto del evento.

Uno de los objetivos de Coffunity es terminar con los intermediarios al crear un Marketplace para consumidores y productores, debido a que los primeros compran el café a las fincas a un bajo precio, para luego venderlo más caro. “Queremos dar más importancia al producto, ya que en la cadena del proceso va perdiendo su jerarquía, por lo que iremos conscientizando a la comunidad”, explica.

En su planes a corto y mediano plazo se encuentra obtener una ronda de inversión de dos millones de dólares, así como llegar a 100,000 descargas al final de este año.

