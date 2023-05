“En Chile no hay verdades, hay versiones ”, Juan Pablo Meneses

“Soy un niño bombardeado”, reflexiona Juan Pablo Meneses, quien en su más reciente novela “Una historia perdida” realiza un acercamiento a un acontecimiento que ha pasado, casi, inadvertido sobre el Golpe de Estado en Chile, el cual en 1973 llevó al derrocamiento de la presidencia de Salvador Allende.

Esta obra –remarca el autor– algunos la han descrito como una novela de ficción-no ficción “y las críticas literarias han destacado que sea un texto inclasificable, el cual aborda un hecho tan conocido de una manera tan desconocida.”

Eso lo consigue porque Juan Pablo Meneses se acerca al relato a través de una experiencia personal que aún tiene presente: “Es el primer recuerdo que tengo. El sonido de un avión muy ruidoso, un bombazo, caer al suelo, el grito de mi madre”, rememora para Forbes Life.

Con el oficio que le ha dado el ser periodista durante muchos años y comenzar su carrera en la prensa escribiendo cuentos y crónicas de viaje, Juan Pablo Meneses revive su historia familiar casi como si se tratara de una ficción: “Cincuenta años atrás mis padres vivían a dos cuadras del Hospital de la FACH (Fuerza Aérea de Chile), que fue bombardeado el día del golpe, el bombardeo que menos se conoce, que mucha gente no sabe que existió y que para mí; sin embargo, es un recuerdo muy vivo pese a mi corta edad en ese momento.”

Sin embargo, en la novela no se acerca a este hecho en primera persona, sino a través del personaje de Pablo, quien, al igual que el escritor de origen chileno, también fue un niño bombardeado.

Una novela del olvido

La idea de escribir “Una historia perdida” surgió por dos lados diferentes, por una parte, el autor quería separarse de la no ficción y la crónica, cuyo género había abordado en sus últimos diez libros, pero, de manera especial, –comenta– el último “Un dios portátil” había sino un experimento muy fuerte, muy radical.

“La figura del escritor que no reportea, que no tiene ningún nivel de investigación, no me interesa ni como lector, ni como autor.” Juan Pablo Meneses, escritor

“Para ese libro compré una deidad en la India, diseñé una iglesia futurista mientras vivía en Silicón Valley y lancé una religión global desde Times Square en Nueva York”. El mismo ganó el Premio Municipal de Literatura en Santiago y acaba de ser publicado en París, bajo el título de “Un dieu à soi”.

En parte, fue por la razón anterior que decidió explorar la posibilidad de comenzar a escribir su primera novela. Eso coincidió con el hecho de percatarse que el bombardeo, el cual lo marcó de niño, era un hecho casi desconocido, porque se había tratado de ocultar. “Me pareció muy interesante hacer una novela de eso, del olvido, del ocultamiento, de los secretos de familia y los secretos de un país”, dice.

Al cuestionarle sobre el hecho de escribir una ficción sobre un acontecimiento histórico, como lo es el Golpe de Estado, el autor no repara al asegurar: “En Chile no hay verdades, hay versiones. Y mucho más en la historia reciente de nuestro país. La versión que recoge la novela, de la que yo me hago cargo, es una versión que corre de boca en boca hace mucho. No la inventé.”

A pesar de ser una novela, Juan Pablo Meneses resalta que para escribirla llevó a cabo una ardua y extensa investigación. “Todo escritor real investiga(…) La figura del escritor que no reportea, que no tiene ningún nivel de investigación, no me interesa ni como lector, ni como autor.”

Desde su visión aguda la historia siempre se va a escribir completa, sin zonas negras y en ese sentido la literatura juega un papel muy importante –afirma– “Ahí en donde el periodismo de investigación no llegó, ahí en donde los historiadores serios no llegaron, ahí en donde los investigadores académicos no llegaron, ahí es donde aparece la literatura.”

“Me pareció muy interesante hacer una novela de eso, del olvido, del ocultamiento, de los secretos de familia y los secretos de un país” Juan Pablo Meneses

A decir del escritor chileno, la historia se construye con literatura y eso ha pasado siempre, también ocurrirá con la narrativa final del Golpe de Estado. Los libros no pueden aparecer con páginas en blanco en los lugares donde se explica el bombardeo al hospital, porque la FACH todavía no quieren entregar información oficial.

Mientras ‘Una historia perdida’ desentraña uno de los momentos más obscuros de Chile, Juan Pablo Meneses ya se encuentra inmerso en una nueva novela, la cual tiene que ver con un hecho histórico político muy relevante para América Latina, pero –asegura– desde una nueva perspectiva en donde la literatura va a cubrir todos los baches que va dejando la investigación periodística y los historiadores.

