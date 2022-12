‘Shaped by Air’, la instalación de Lexus que evoca a la sostenibilidad

Inspirada en las estilizadas formas del Lexus Electric Sport concept, la reconocida artista y arquitecta Suchi Reddy dio vida a una impresionante escultura, la cual busca transmitir los valores del sello automotriz.

‘Shaped by Air’ es el nombre de esta inspiradora propuesta plástica que sirvió como marco para revelar el fuerte compromiso de la firma de lujo con el arte. Para ello llevó a cabo una serie de conversatorios con reconocidas personalidades, quienes se dieron cita en el Lexus In Design, mismo que tiene lugar en el marco de la Art and Design Week Miami.

Es el Sculpture Garden del Instituto de Arte Contemporáneo de Miami (ICA, por sus siglas en inglés) el espacio ideal para albergar la instalación etérea, misma que permanecerá ahí hasta el próximo 11 de diciembre del 2022.

Foto: Steve Benisty

El vínculo entre la naturaleza y los seres humanos se estrecha en este espacio a través de la escultura cuyos materiales, como acero y aluminio, sirvieron para dar forma a unas hojas de árbol que a su vez evocan la silueta del automóvil. La misma se colocó en una plataforma con formas abstractas y reflexivas para entablar un diálogo intimista con el entorno.

“El hecho que fuera a estar en el jardín del museo me permitió proponer que la instalación transmitiera esta interacción entre el hombre y el medioambiente”, comentó en entrevista Suchi Reddy, quien tomó el reto de elaborar este proyecto en solamente tres meses.

Foto: Steve Benisty

Para ello, la utilización de elementos como la niebla, el agua y la luz, los cuales son realmente inusuales para describir una auto, –comenta– nos permitieron abordar valores como la sostenibilidad.

Con este propósito también se incorporaron en la construcción de la pieza materiales reciclados y hechos con elementos naturales.

Al igual que lo lleva a cabo Lexus, con su portafolio de vehículos, la reconocida diseñadora asegura que el cambio climático debería ser un tema prioritario para todos las personas. Para mí –dice– el verdadero poder del arte y el diseño es la posibilidad que tienen de cambiar al mundo.

Foto: Steve Benisty

Suchi Reedy asegura que el propósito que guía su obra es hacer que la gente piense más en temas trascendentales como la sostenibilidad. Ese mismo compromiso persigue la firma de autos, lo cual expresó por medio de Shaped by Air en Miami.

