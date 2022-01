Rafael Nadal confirma participación en el Abierto Mexicano de Tenis 2022

De cara a la edición 2022 del Abierto Mexicano de Tenis (AMT), el legendario tenista español Rafael Nadal, confirma su asistencia al Torneo en el que formará parte de los mejores cuadros en la historia del mismo, y en el que deberá enfrentarse con algunos de los jugadores que forman parte del Top 10 del Ranking Mundial como: el ruso Daniil Medvedev (No. 2), el alemán Alexander Zverev (No. 3), el griego Stefanos Tsitsipas (No. 4) y el italiano Matteo Berrettini (No.7).

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

El Torneo se llevará a cabo del 21 al 26 de febrero de 2022 en Acapulco, Guerrero en las nuevas instalaciones de la Arena GNP Seguros. Sin duda, Rafael Nadal buscará ser campeón en la nueva sede del Abierto Mexicano Telcel.

“Rafa es muy querido por la afición mexicana y además tiene una historia importante con nuestro torneo. Es motivo de celebración contar, siempre que se puede, con su presencia y por los nombres que tenemos este año no hay duda que habrá duelos memorables para estrenar la Arena GNP Seguros. Estamos a punto de dar uno de los más grandes pasos en la evolución del torneo y a este cartel no se le puede pedir mucho más”, comentó Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC.

Por fin les podemos decir… ¡REGRESA! ¡🇪🇸 @RafaelNadal REGRESA A ACAPULCO! 🤩



El tres veces campeón del Abierto Mexicano de Tenis, jugará el #AMT2022.



🎟️ ¡Si no tenían sus boletos aún, el momento de comprarlos es AHORA! 🎟️ #NewBeginnings | @atptour | @ATPTour_ES pic.twitter.com/sIAVzZH4Ul — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) January 17, 2022

¡Descubre!

¿Cómo decidirte a realizar ejercicio y formar hábitos saludables?

¿Cómo combatir la flojera para realizar ejercicio?

“La Fiera” regresa

Foto: AFP

Tras su ausencia en 2021, “La Fiera”, regresará a Acapulco con el objetivo de coronarse tetracampeón del mejor certamen de tenis de Latinoamérica.

Recordemos que Rafael Nadal levantó el primer Trofeo del Abierto Mexicano Telcel en 2005 con escasos 18 años conquistando al público mexicano, ocho años después repetiría la hazaña en 2013 ante Ferrer y por último en 2020 frente al estadounidense Taylor Fritz.

Rafael Nadal es sin duda uno de los favoritos en el Torneo. El tres veces campeón del AMT cuenta con una marca en el Abierto Mexicano Telcel de 20-2, tiene también la distinción del campeón más joven (18 años) y monarca más veterano (33 años) del certamen.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram