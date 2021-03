“Con la participación y el liderazgo plenos y efectivos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida se consigue el progreso para todo el mundo”. La afirmación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hace eco en la voz de mexicanas que expresan el orgullo de su condición humana y aquello que las alienta a enfrentar desafíos.

El 8 de marzo es resultado de más de cien años de movimientos para reclamar derechos, justicia e igualdad económica, política y social. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Forbes Life se acercó a mexicanas que cultivan el liderazgo en diferentes ámbitos creativos y empresariales para saber lo que más las enorgullece de ser mujer. Este es su testimonio…

Paty Cantú

Cantante, compositora y vocera en México de She Is The Music, la iniciativa de Alicia Keys que busca una mayor representación y equidad en la industria musical.

“Me da orgullo estar en un momento de la historia en el que las mujeres estamos generando un cambio. Porque si hay algo que sabemos hacer las mujeres es aprender, es hermarnos. Somos capaces de inspirar, somos fuerza y un ejemplo de resiliencia”.

Foto. Cortesía de Paty Cantú.

Daniela Villa

Directora y fundadora de la marca de moda “Daniela Villa”, Villa comparte los más grandes orgullos y motivadores en su vida. De la mano de Nicolle Puentes, Daniela se enorgullece de cómo Puentes funge como uno de sus más grandes inspiraciones para seguir adelante, la combinación del amor de una pasión profesional y el amor por la familia hacen que los sueños caminen adelante.

“Les presento a mi hija Nicolle, ella es mi motivación para salir adelante, es mi orgullo más grande. Yo comencé mi carrera en Tijuana, mi carrera como diseñadora; como empresaria, les comparto que ha sido un camino sinuoso, pero eso me ha dado la fortaleza de no perder mi objetivo, de seguir creciendo… Quiero motivarlas a que luchen, a que hagamos equipo, que nos apoyemos como mujeres, creo que el empoderamiento más bello es amarse y respetarse: el empoderamiento son los hijos y la familia”.

Foto: Cortesía Daniela Villa.

Rosangela Guerra

Directora de Lincoln México. Con una trayectoria de casi dos décadas, en el 2017 se convirtió en la primera mujer en liderar la marca automotriz de lujo en el país.

“Ser mujer ya es un orgullo. Me encanta ser una mujer que trabaja en la industria automotriz rompiendo paradigmas, demostrando que no es un trabajo solo para hombres. Es un trabajo para todos cuando nos basamos en el talento. Las mujeres tenemos una capacidad de levantarnos de situaciones difíciles y resurgir para avanzar y crear nuevas metas; somos agentes de cambio”.

Foto. Cortesía de Lincoln México.

Paola “La Wera” Kuri

Futbolista al frente del proyecto Blue Women Pink Men (BWPM) que, en colaboración con el programa de impacto social Comex Por un México Bien Hecho y la iniciativa Desmárcate, rehabilita espacios públicos y promueve la equidad de género por medio del arte y el deporte.

“Más que ser el género con el que nací, me gusta provocar el orgullo de ser mujer a través de la responsabilidad en las causas que persigo en pro de mejores oportunidades, salarios dignos y trato igualitario en el deporte. El género no debe definir nuestras pasiones, nuestras profesiones y mucho menos quienes queremos ser en el mundo”.

Foto. Cortesía de Comex Por un México bien hecho

Paz Austin

Directora general del Consejo Mexicano Vitivinícola. Es la primera mujer en ocupar el cargo despúes de 72 años de haber sido constituida la organización.

“Cada vez somos más mujeres que trabajamos en la industria de bebidas alcohólicas y estamos haciendo una gran diferencia al demostrar que podemos ocupar una posición importante por nuestra labor, más allá del género. Me siento honrada de formar parte de una industria en donde las mujeres podemos brillar”.

Foto: Forbes Life Latam.

Cristina Grappin

Una de las exponentes más importantes de la arquitectura en México ha logrado proyectar en el mundo una estética distintiva que conjuga con acierto la funcionalidad y la naturalidad de los materiales. Creadora de tendencias.

“Me enorgullece conocer a mujeres que han logrado sus objetivos, que se han desarrollado como miembros fundamentales de una familia, como profesionistas y empresarias. Todas ellas me han ayudado a entender que no hay obstáculo que te detenga cuando tienes un objetivo. Me encantaría que todas las mujeres se realizaran plenamente sin importar las circunstancias”.

Foto. Cortesía Comex ColorLife Trends 2021.

Marie Thérèse Hermand de Arango

Fundadora y presidenta vitalicia de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular (AAMAP). Desde hace 20 años, impulsa el desarrollo social de las comunidades entregadas al oficio creativo.

“Lo que me hace sentir orgullosa de ser mujer, tiene que ser el poder que tenemos de dar la vida, de crear un ser humano: es algo imposible de describir, es una razón de darle sentido a la existencia. Me atrevería a agregar que tampoco me ha causado envidia en ningún momento y por ningún motivo el género masculino”.

Foto. Angélica Escobar/ Forbes México

Paola Orozco

Chef egresada del Culinary Institute of America e investigadora líder del proyecto Evolución Floral.

“Lo que más enorgullece es que como mujeres siempre estamos al día con todo nuestro amor y con toda nuestra fuerza, dándo lo mejor de nosotras. Somos guerreras, inquebrantables y capaces de seguir adelante por nuestros proyectos y por nuestras familias”.

De esta manera, mujeres mexicanas amplifican su llamado por la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, y acentúan la necesidad de construir un futuro sostenible, libre de violencia y estereotipos. Nuestro reconocimiento a todas aquellas que con su energía inspiran a otros a dar pasos contundentes hacia un mundo más equitativo.

