Los planes para llevar nuevamente a la pantalla a ‘Ant- Man’, continúan. Disney reveló que Jeff Loveness, escritor de ‘Rick and Morty’, trabajará en la creación del guión de la tercera parte de la película del personaje de Marvel después de su integración al equipo.

El regreso a la pantalla grande de Paul Rudd, como ‘Ant- Man’ y el de Evangeline Lilly, como ‘The Wasp’, es uno de los sucesos más esperados por los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel, el cual aumenta las expectativas con base a lo que el escritor pueda ofrecer a la nueva trama.

Por el momento no hay más detalles sobre el destino de esta película que podría tardar más de lo esperado en llegar al cine. Disney anunció recientemente, que debido a la contingencia del Covid-19, se tomó la decisión de que los próximos estrenos del UCM se pospondrían.

La compañía iniciará la Fase 4 con ‘Black Widow’. En el mes de noviembre del 2020, los cines le darán la bienvenida, 6 meses después de su estreno programado originalmente. Las películas que le seguían en el calendario también reagendarán su estreno.

Jeff Loveness, además de escribir ‘Rick and Morty’, también ha colaborado en otros importantes proyectos, entre los que se destaca su colaboración en ‘Miracle Workers’ y en la creación de contenido para ‘Jimmy Kimmel Live!’. Su talento se sumará con el del director Peyton Reed, responsable de la dirección de las anteriores películas, ‘Ant – Man’ y ‘Ant- Man and The Wasp’.

