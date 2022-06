‘Quién Mató a Sara’: Alejandro Nones y su aproximación a la piel de Rodolfo Lazcano

En una entrevista exclusiva para Forbes Life Latam con Alejandro Nones descubrimos cómo se preparó el actor para dar vida a Rodolfo Lazcano, coprotagonista de la serie ¿Quién mató a Sara? quien además nos compartió algunos detalles sobre su participación.

View this post on Instagram A post shared by Alejandro Nones (@alenones)

Del éxito a Cannes

¿Quién mató a Sara? se ha mantenido durante algunas semanas en el Top 10 de las series más vistas en Netflix, sin embargo, Alejandro Nones nunca se imaginó que la serie que protagonizó al lado de Manolo Cardona, Ginés García y Carolina Miranda alcanzara el éxito mundial que actualmente representa. "Imaginé que esté iba a ser un proyecto importante en mi carrera, pero nunca pensé que lograría el nivel de éxito mundial que alcanzó", reveló el actor venezolano.

Para Alejandro la serie de drama y misterio significó mucho más que un título, pues ésta producción le ha ayudado a romper las fronteras y a llegar a lugares en los que nunca pensó estar, ya que recientemente, él también productor se presentó en la 75a edición del Festival de Cannes.

El mayor reto de interpretar a Rodolfo Lazcano

Para interpretar a Rodolfo Lazcano, Alejandro Nones hizo un análisis profundo de los diferentes personajes de la serie, así como de la relación que estos mantenían entre sí, para trabajar en las expresiones corporales y la energía que debía transmitir su papel.

Uno de los retos que el actor enfrentó en la serie ¿Quién mató a Sara? fue recrear a Rodolfo, no solo por la corporalidad del personaje, sino también porque éste se caracteriza por hablar casi sin aire y por hacerlo desde el diafragma, una situación que le causó grandes dolores de espalda al actor.



“Rodolfo es un personaje que está muy tenso, esto representó un desgaste físico, además, la tensión y la actuación no son muy buenos amigos”.

Foto: Agencia Fase 7.

Sin embargo, esta situación no provocó que Nones se viera afectado por el tema, ya que asegura que cuando se tenía un corte en las escenas era capaz de desprenderse por completo del personaje y no llevar estas tensiones a su vida personal.

No obstante, el actor también enfrentó otro reto; debía comprender el momento que narraba la historia para identificar la evolución que debía darle a su personaje, así como la corporalidad y el tipo de voz, pero gracias a la preparación que tuvo, pudo hacerle frente a este desafío.

Sobre la tercera temporada de ¿Quién mató a Sara?

Nones también habló sobre el final que tuvo su personaje y señaló que el giro que presentó la trama le gustó mucho, porque añadió empoderamiento y evolución tanto al arco dramático como a Rodolfo Lazcano.

¡Descubre más!

De acuerdo con Alejandro Nones, la tercera temporada de ¿Quién mató a Sara? es la mejor entrega de todas, debido a que en ella se da respuesta a muchas de las incógnitas que se plantearon en las dos primeras temporadas. Además enfatiza que se incorporó un elenco extraordinario, en el que podremos ver al actor internacional Jean Reno. “Si te gustó la primera y la segunda temporada, la tercera te gustará más”, develó el coprotagonista.

