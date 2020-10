Creadora de ’Lovecraft Country’ revela importantes detalles de la serie

La serie ‘Lovecraft Country’ de HBO resultó ser un éxito total. Su peculiar trama cautivó a los espectadores de la plataforma que aplaudieron la creatividad detrás de la súper producción donde intervino Misha Green como parte del equipo creativo de la serie.

A unos días de haber concluido su primera temporada, la creadora compartió unos detalles sobre su más reciente aventura profesional llamada ‘Lovecraft Country’, una serie que ha roto estereotipos desde una perspectiva mágica en el género de ciencia ficción.

Misha Green adaptó la serie de la novela de Matt Ruff y fungió como showrunner del proyecto.: Cortesía HBO.

¿Qué te llevó a readaptar el libro Lovecraft Country en una serie de televisión?

Lovecraft Country fue escrito por Matt Ruff y creo que fue un libro increíble. Lo que él [Matt Ruff] estaba haciendo era recuperar este espacio en el que normalmente no se ve a mucha gente negra o de color en el género de ciencia ficción y ciencia ficción pulp.

¿Qué te atrajo de este género de ciencia ficción y terror?

He sido un fanática del terror toda mi vida. Ese género es como la mantequilla de mi pan, me encanta el horror desde que era niña. Siempre me ha gustado la idea de tener esta capa adicional, además de la emoción real y siento que el horror ha hecho eso.

¿En qué se diferencia Lovecraft Country de tu trabajo anterior, ’Underground’?

¡Es mucho más grande! ’Underground’ fue mi primer programa que pude co-crear con Joe Pokaski. Muchas de las cosas que exploramos en ese programa estaba ansiosa por traerlo a Lovecraft Country, pero definitivamente está en una escala más épica. Quería tener los episodios de ciencia ficción, quería hacer los episodios de aventuras y quería tener una historia de una casa embrujada, entonces, creo que el alcance ha crecido más que cualquiera de los proyectos que he hecho antes.

Has trabajado anteriormente con Jurnee Smollett en ’Underground’, ¿cómo es volver a trabajar con ella?

¡Es asombroso! Hemos construido este tipo de confianza en la que seguimos presionándonos la una a la otra. Tuvimos la oportunidad de descubrir cómo trabajamos juntas en Underground, así que fue genial venir a Lovecraft Country con esa relación ya construida.

La serie se centra en la América segregada de la década de 1950, pero a menudo se siente actual. ¿Esto estaba escrito desde el guión?

Creo que la historia tiene una forma de repetirse a si misma y siempre encuentra una forma de no desaparecer. Eso es lo que disfruto de volver atrás y mirar al pasado, descubrir el patrón, ver qué sucedió y cómo llegamos al lugar en el que estamos hoy. Esto era algo de lo que definitivamente hablamos en la sala de escritores.

Creo que, para mí, incluso cuando haces algo sobre el pasado, como Underground, todavía tiene que ser relevante en la actualidad. Esa fue siempre la idea con Lovecraft Country, tomar los paralelos del pasado y traerlos al presente. ¿Qué aprendimos? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué no ha cambiado? ¿Qué necesita cambiar? Todo está interconectado.

Con este género de ciencia ficción podemos explorar la idea de que el tiempo no es real, por lo que podemos viajar en el tiempo y acceder a múltiples universos, eso es realmente emocionante en la narración.

¿Qué esperas que se lleven los espectadores cuando vean la serie?

Nunca quiero decirle al público qué llevarse porque siento que eso los sofoca un poco. Quiero que sientan algo cuando lo vean y si ese sentimiento activa algo en ellos, mucho mejor. Eso es lo que quieres que haga el arte, quieres que el público sienta, reconsidere y quiera aprender sobre algo nuevo. Y si eso es lo que viene de Lovecraft Country, será fantástico.

La serie terminó reciente su primera temporada pero los suscriptores a HBO Go aún pueden retomar los episodios. Foto: Cortesía HBO.

En Lovecraft Country los personajes afroamericanos no son los primeros en morir y tampoco persiguen estereotipos ¿Esto fue algo intencional?

No me censuro por la blancura y contar historias negras no es algo especial para mí. Esto se siente completamente natural y en línea con lo que soy en el mundo que veo. Así que es muy divertido en el contexto del mundo que esto sea algo especial, pero para mí, es normal.

La serie se centra en muchos temas familiares ¿Podrías adentrarnos un poco de lo que esto se trata?

Creo que cada personaje entra en lo que es ser una persona de color y en los problemas con los que estamos luchando ahora en el mundo. El tema general del programa es esta idea de cómo dices tu verdad. ¿Cómo sacas a relucir las cosas que han sido oprimidas dentro de ti para luchar contra lo que realmente es malo? Creo que es universal para todos, algo con lo que todos estamos luchando y definitivamente es algo para conectar con más allá del género de la serie.

