“Conversaciones”, el nuevo proyecto para amantes del cine

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

En medio de la pandemia por Covid-19 muchas películas fueron detenidas, al igual que miles de salas de cine en todo el mundo cerraron sus puertas, sin embargo, para José Luis Fajardo, la crisis sanitaria fue una oportunidad para impulsar un proyecto enfocado a los amantes del séptimo arte: “Conversaciones”.

En entrevista con Forbes Life, José Luis Fajardo, especialista en medios y cinematografía, comentó que, con la llegada de la pandemia, ha habido un cambio no solo en la forma de consumir películas, sino también de producirlas.

“Cambió mucho la forma de apreciar al cine, de trabajarlo, llegaron retos que ya existían, pero en esta etapa se acentuaron. ¿Qué es lo que estamos viendo y cuáles son las nuevas propuestas? Se acentuaron también la forma de verlas en nuevas plataformas”, comentó.

También te puede interesar: Michelle Couttolenc: La mexicana que hace sentir el sonido a Hollywood

Asimismo, dijo que más allá de que el cine está en su fase final, lo que hay es una falta de creatividad.

“El cine no está muriendo, lo que está en agonía y casi muriendo es la creatividad, porque hoy en día de pronto llegan contenidos en Netflix de Corea del Sur, de Turquía y tienen una calidad impecable y de buenas historias y uno piensa, en México no hay dinero. No, sí lo hay pero nos está faltando la creatividad para hacerlo”, puntualizó.

Conversaciones

Sobre la creación de su proyecto, “Conversaciones”, José Luis Fajardo señaló que la idea surgió de varias charlas con su compañero Óscar González, con quien tenía desde hace tiempo la inquietud de formar un proyecto que hablara sobre cine de una manera más profunda.

Detalló que la segunda etapa del proyecto es apoyar a jóvenes talentos que aún viven en el anonimato, pero que ya trabajan en varios proyectos.

“Yo los llamo ‘diamantes perdidos’ y consiste en cómo destapar a estas personas que empiezan a mostrar su trabajo porque no solo es hablar con los profesionales, sino hablar con los que ya están realizando cosas, pero necesitan el empujón para que la gente empiece a voltear”, aseguró.

Con varios capítulos en la plataforma de Youtube, José Luis Fajardo encabeza este proyecto en el que entabla una conversación con referentes de la industria fílmica en México y cada vez son más los profesionales que se sientan a conversar sobre la importancia del cine hoy por hoy.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram