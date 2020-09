Marvel aprovechó los Emmys para revelar el tráiler de ‘Wandavision’

El primer tráiler oficial de ‘Wandavision’ llegó sorpresivamente. Mientras miles de personas seguían la transmisión de los premios Emmys, Marvel aprovechó el momento para presentar el primer tráiler de la serie que se estrenará en exclusiva para Disney+.

Elizabeth Olsen y Paul Bettany regresan a sus papeles que consolidaron dentro del Universo Cinematográfico de Marvel como Wanda Maximoff y Vision para mostrarnos como su amor perdura en diferentes décadas, situación que es desconcertante después de conocer que el personaje de Vision murió a manos de Thanos en las películas.

Todo indica que ‘Wandavision’ se convertirá en la primera serie de Marvel que llegue a Disney+. Foto: Cortesía Disney plus.

Las imágenes del tráiler, además de presentarnos la producción que llegará a finales del año en el servicio de streaming de Disney+, muestra bastantes referencias a los cómics originales, así como algunos secretos que podría tener la trama de la serie.

Desde los protagonistas portando los trajes clásicos de sus personajes, hasta la aparición de nuevos personajes que formarán parte de la primera serie de Marvel confirmada para este año al no saber más detalles de ‘The Dalcon and the Winter Soldier’.

Reveladores detalles

Desde la llegada del tráiler los fanáticos se han dado la tarea en desmenuzarlo, encontrando sorprendentes detalles. Uno de ellos es la aparición de Mónica Rambeau, la cual se aprecia siendo expulsada de una realidad probablemente creada por la misma Wanda.

Lo anterior es aún más sorprendente cuando se ve a la misma Mónica Rambeau pero de S.W.O.R.D, un grupo de inteligencia que se ocupa de las amenazas locales. Otro aspecto es la aparición de dos pequeños siendo cargado por los protagonistas, por lo que se ha especulado que estos podrían ser Wiccan y Speed, los hijos creados por Wanda.

¿Será posible que ‘Wandavision’ nos presente a estos personajes para una futura versión de los jóvenes Avengers? Desafortunadamente esto aún es una especulación y se tendrá que comprobar una vez que llegue la serie a Disney+.

El servidor de streaming llegará a México y Latinoamérica para el mes de noviembre, por lo que ‘Wandavision’ se convertiría en uno de sus estrenos originales próximos con los que la compañía que tiene los derechos de Marvel, conquistará a sus nuevos suscriptores.

