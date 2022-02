‘Sexo, pudor y lágrimas 2’, una historia de amor con nostalgia pura

La nostalgia invadirá el mundo del streaming. Después de 22 años, los personajes de la exitosa cinta mexicana ‘Sexo, pudor y lágrimas’ regresan para continuar el legado con una segunda parte donde el amor toma el protagónico en distintas expresiones.

HBO Max es la compañía de streaming que logró obtener el estreno exclusivo. Este 4 de febrero, la segunda parte de la cinta, ha llegado al catálogo de la compañía para tener así, las dos cintas. La anterior fue estrenada hace unas semanas y ha logrado posicionarse entre lo más visto.

‘Sexo, pudor y lágrimas 2’ llega con el mismo propósito de su primera entrega: romper los esquemas y tabúes, mostrando la versión más libre de las vivencias del amor y la sexualidad de sus personajes.

El toque de nostalgia se hace presente con gran parte del cast original, al cual llega nuevo talento juvenil que hace que dos generaciones contrasten, debatiendo las situaciones de la vida pero guiándose por el concepto universal del amor.

Para conocer un poco más detrás de la llegada de ‘Sexo, pudor y lagrimas 2’, conversamos con parte del reparto, así como el director Alonso Iñiguez, quien comentó su experiencia para refrescar y adaptar la historia después de dos décadas.

“Me sentí entre absolutamente emocionado y absolutamente aterrado. Cuando me dijeron que haría la película 20 años después, pensé, me va tocar dirigir a los grandes del cine y a una nueva generación que viene con todo. Fue para mi un reto, pero por otro lado durante la grabación se generó una sincronía que nos hizo avanzar de una manera muy fácil y eso fue entretenido y gozoso“, relató Alonso Iñiguez.

Foto: HBO Max.

Pensar en traer a la pantalla a los personajes que marcaron una generación representó muchas sensaciones para los involucrados en la primera cinta, en el caso de Susana Zavaleta, generó en ella un golpe de nostalgia y emoción.

“Yo creo que con la realidad, el 20 años después, el pensar que le pasan a estos personajes y que el público ha crecido con nosotros y eso da una sensación muy rica ya que hemos vivido todas estas cosas que han vivido los personajes: los abandonos, la joyas, el sexo, el pudor y las lágrimas“.

Las dudas se hicieron presente en algunos de los actores de la cinta del 2008, como Cecilia Suárez, pero la energía que imponía el proyecto fue el detonante para traerlos de vuelta en esta segunda cinta de ‘Sexo, pudor y lágrimas’.

“De entrada no podía creer que Matías quisiera hacer esto. Me pareció una locura, al principio dudaba si tenia sentido tocar una historia como esta que ya había sido tan bien recibida, me parecía muy arriesgado, pero siendo franca, luego viendo todo lo que generaba esa energía, era imposible no ser ser parte y me ha dado mucho gusto”, refirió Suárez.

Nuevas generaciones, nuevos horizontes

Los años han pasado y la película tenía que proponer nuevos horizontes. Su antecesora marcó una etapa para el cine mexicano, logrando exponer temas controversiales que, aún al paso del tiempo y la apertura de la sociedad, siguen causando estigmas en muchos.

La nueva versión ha revolucionar esto experimentando de formas más abiertas y diversas, dejando siempre al amor como protagonista. Los personajes se embarcan a una aventura de autonocimiento, exploración y madurez.

Para esta visión, una nueva generación de jóvenes actores toma las riendas del proyecto: Ximena Romo, Naian Norvind, José Ángel Bichir, Francisco Rueda y Victoria Volkova, explotan su talento para representar a las generaciones en temas actuales como la sexualidad, el poliamor, las relaciones abiertas, entre otras.

“Lo especial fue preguntarnos qué había pasado y qué tenía que pasar y qué era lo nuevo que teníamos para ofrecerle a la película; los nuevos temas que tendríamos a poner en la mesa en cuanto a los guiones y los personajes. Nosotros como nueva generación venimos a contar y cuestionarnos, a retratar las relaciones, la sexualidad, que es diferente”, compartió Naian Norvind.

En el caso de Ximena Romo, su percepción apunta a que ‘Sexo, pudor y lágrimas 2’ es una historia que invita a conectar debido a los temas que se manejan en la trama.

“Es una película de relaciones, de personajes, y por eso la gente va conectar; no es de efectos especiales, no es de acción, la acción se vive por dentro. Sentíamos que nos tocaba meternos a un mundo que ya existía, que ellos crearon, para entender el balance, adaptarse a algo y proponer“, compartió.

Inclusión, representación y nuevas formas de amar

El amor es un tema universal: nunca pierde vigencia. Aún así su representación actual en ‘Sexo, pudor y lágrimas 2’ es una representación donde el amor se reescribe mostrando nuevas formas de amar.

Como parte de la trama existe una relación entre los jóvenes actores, donde el personaje de Ximena Romo se enamora de una mujer trans, interpretada por la actriz Victoria Volkova. Más allá de crear polémica, la película adopta una postura incluyente representando con normalidad esta relación.

Foto: HBO Max.

Por su parte Victoria Volkova, quien tiene su debut en cine, manifestó sentirse contenta con la representación de su personaje y la comunidad que representa al no caer en clichés.

“Mi personaje trans es dignificada, es muy actual como lo estábamos haciendo y es algo que no se ha hecho en el cine, eso es super importante. Eso va a abrir camino para muchos, muches, en diversidad de personajes tanto en historias que estén contadas desde una perspectiva más humana y no una burla y como un cliché”, menciona Volkova.

‘Sexo, pudor y lágrimas 2’ llega directo al mundo del streaming para crear su propio capítulo. Desde este 4 de febrero la cinta llega en exclusiva al catálogo de HBO Max como parte de sus producciones originales.

