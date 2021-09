Kylie Jenner confirma que está embarazada de su segundo hijo

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

La modelo y mediática estadounidense Kylie Jenner confirmó el martes por la noche su segundo embarazo a través de un montaje compartido en su Instagram. En el video de 90 segundos, la empresaria de 24 años dijo que está esperando un bebé con su novio, el rapero Travis Scott. La pareja ya tiene una hija de 3 años, Stormi Webster.

Jenner es la fundadora de la línea de belleza Kylie Cosmetics, que es propiedad mayoritaria del fabricante de cosméticos Coty Inc.

Foto: Cortesía

El montaje del video se abre con una prueba de embarazo positiva y luego muestra a Jenner y su novio llevando a su hija a la consulta del médico para la ecografía. El resto del video registra las celebraciones de la fiesta del cumpleaños 24 de Jenner en agosto y clips de Stormi besando la creciente barriga de su madre.

“¿Estás embarazada?” pregunta la madre de Kylie, Kris, mientras mira las fotos de la ecografía en el video. “Este es uno de los días más felices de mi vida”.

En agosto, varios medios habían informado de que Jenner estaba embarazada, pero el video de Instagram del martes supone la primera confirmación pública.

Jenner, la hermana menor del clan Kardashian, mantuvo su primer embarazo en privado hasta unos días después del nacimiento de Stormi, cuando compartió una primera foto en Instagram.

“Keeping Up with the Kardashians”, la serie de telerrealidad que convirtió a la familia en un nombre famoso, tuvo su último episodio en junio. El programa mostró los imperios de belleza y moda de Kylie Jenner y su hermanastra Kim Kardashian.

La presencia de Jenner en las redes sociales cuenta ahora con unos 265 millones de seguidores en Instagram.

*Con información de Reuters.

