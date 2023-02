The Mandalorian: Todo lo que sabemos de la tercera y cuarta temporada

La tercera temporada de la serie The Mandalorian está por llegar a la plataforma de Disney+ y los primeros pósters de los nuevos personajes ya fueron revelados.

En las imágenes publicadas se puede ver a Bo-Katan Kryze, Greef Karg y al cazarrecompensas solitario Din Djarin, quien sostiene entre sus brazos a Grogu, también conocido como “Baby Yoda“.

¿Cuándo se estrena The Mandalorian?

La tercera temporada de The Mandalorian llegará a Disney+ el próximo 1 de marzo y contará con ocho capítulos. En dicha entrega se verá el regreso de personajes como el de los actores Katee Sackhoff y Carl Weathers.

¿De qué tratará?

En esta próxima entrega el cazarrecompensas más famoso de la Galaxia deberá enfrentar nuevas aventuras, mientras viaja junto a Grogu al legendario planeta de Mandalore y se embarcan en un viaje en la nave NB-1. Esto, luego de los hechos ocurridos en el Libro de Boba Fett.

Mientras tanto, la Nueva República deberá hacer todo lo posible para alejar a la galaxia de su oscura historia. Al igual que las entregas anteriores, la tercera temporada de The Mandalorian será protagonizada por Pedro Pascal, quien actualmente encabeza el elenco de la serie The Last of Us.

Foto: Cortesía de Disney+

Vale la pena recordar que durante la segunda temporada Din Djarin se encontró con Bo-Katan y sus Búhos de la Noche, a quienes prometió ayudar para que pudieran reconquistar Mandalore, con el objetivo de que lo ayudaran a recuperar a Grogu. Cuando Mandalorian derrotó a Moff Gideon, se hizo con el Sable Oscuro y se colocó como el legítimo gobernador de Mandalore.

¿Habrá una cuarta temporada?

De acuerdo con Jon Favreau, el creador de la serie, sí habrá una cuarta temporada de The Mandalorian, pues el director estadounidense reveló que la historia ya fue escrita, debido a que su objetivo es realizar una planeación anticipada para que todos los elementos encajen perfectamente dentro del universo de Star Wars, al que pronto se sumarán los spin-off de Ahsoka y Skeleton Crew.

Foto: EFE/Javier Lizón

