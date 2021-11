The Unicorn Hunters: El reality de negocios con más de 14.5 millones de espectadores en el mundo

The Unicorn Hunters se ha convertido en uno de los reality shows de negocios más emblemáticos desde la llegada de su primera temporada en mayo pasado a UnicornHunters.com y sus canales oficiales online –YouTube–, en donde mediante un grupo de panelistas, fundadores e invitados especiales –conocidos como: El Círculo del Dinero–, han logrado dar un twist a la escena del mundo de las series de negocios con la creación del enrichtainment, aquel género que tiene como encomienda saber combinar el entretenimiento con la oportunidad de invertir y generar riqueza.

The Unicorn Hunters llegó desde hace uso días con una apuesta de 5 nuevos episodios. “El Círculo del Dinero” en sus primeros episodios contó con una audiencia de más de 14.5 millones de espectadores en todo el mundo. Ahora la serie regresa para brindar acceso transparente a oportunidades de inversión destacadas antes de su salida a la bolsa y ayuda a fundadores que buscan recaudar el capital necesario para expandirse.

Silvina Moschini, Presidente y co-fundadora de TransparentBusiness, CEO y fundadora de SheWorks!, y Productora Ejecutiva de Unicorn Hunters compartió en exclusiva para Forbes Life más acerca de los nuevos episodios y por qué no puedes perderlos de vista.

Silvina Moschini. Foto: Cortesía Unicorn Hunters.

¿Cuáles son las novedades que traerán los nuevos episodios y por qué no podemos perderlos de vista?

En los nuevos episodios de Unicorn Hunters elevamos la apuesta y contaremos con fundadores más diversos que buscan transformar el mundo a través de la tecnología, invitados especiales con diferentes puntos de vista y opciones para que los inversores elijan a nivel mundial. También tendremos dos nuevos panelistas: el actor Chris Diamantopoulos, conocido por su rol en la serie Silicon Valley de HBO y John Berkow, ex orador de la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Además habrá invitados especiales como la emprendedora y personalidad Bethenny Frankel y otras sorpresas.

Queremos que participantes de todo el mundo tengan la oportunidad de alcanzar la codiciada marca de valoración del “unicornio” de mil millones de dólares. Buscamos también que cada vez sean más las personas que se animan a acceder a inversiones seleccionadas previas a la OPI que potencialmente pueden enriquecerlos.

Los primeros episodios de Unicorn Hunters fueron vistos por más de 14.5 millones de espectadores en todo el mundo, y esto nos demostró que vamos por el camino correcto. Las historias detrás de los emprendimientos que se verán en los nuevos capítulos sin dudas van a impactar en la audiencia, así que les aconsejo que no se los pierdan.

¿Qué empresas aparecerán en los próximos capítulos?

Tendremos empresas innovadoras que representan ideas de miles de millones de dólares de todo el mundo, incluidos el Reino Unido y Chile, y scaleups impulsados ​​por socios globales, como Microsoft y Corfo, la agencia del Gobierno de Chile a cargo de apoyar el emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país. El primer nuevo episodio ya está disponible en UnicornHunters.com, YouTube, LinkedIn, Facebook y Vimeo.

¿Cuáles son los retos más grandes a los que se han enfrentado la realización de Unicorn Hunters?

Unicorn Hunters llega para transformar la dinámica del mercado y darle a la gente oportunidades para invertir y aprender sobre el mundo de inversiones de una manera entretenida. Siempre que buscas desafiar el status quo, hay un periodo de transición. Los primeros capítulos fueron una prueba de este concepto, ahora estamos listos para convertirnos en una “fábrica de unicornios”.

Nuestro objetivo ahora es lograr una audiencia de 25 millones por episodio para fin de año, convertirnos en cazadores de unicornios y abrir un abanico de oportunidades para que las personas como vos y yo puedan convertirse en inversores. Ese sigue siendo nuestro mayor reto.

¿Cómo logra que una empresa forme parte del programa?

Buscamos mostrar compañías con el potencial de convertirse en unicornios antes de que hagan su debut en bolsa, dando oportunidades de inversión que previamente solo estaban disponibles para inversionistas institucionales o en Wall Street.

Pueden ser de base tecnológica o científica de todas las industrias, con foco en empresas de impacto social o ambiental, que resuelvan problemas de la humanidad, y contribuyan con el medioambiente. Compañías que usan la tecnología para mejorar la calidad de vida y proteger la naturaleza frente a las próximas generaciones.

¿Qué requisitos deben cumplir aquellas empresas?

Deben estar en búsqueda de USD$20-50M en capital de expansión.

Deben estar en una etapa de crecimiento, enfocada en escalar las ventas.

Deben tener una propuesta clara sobre cómo se convertirán en unicornios, planes para generar altos retornos para inversionistas y de lanzar una oferta pública en menos de 3 años.

Tener capacidad para viajar a Hollywood, California para grabar el programa.

Tener habilidad de hacer el pitch en inglés.

Para mayor información, los emprendedores interesados pueden visitar: https://unicornhunters.com/unicorns/

¿Cuáles son las situaciones por las que un empresario no apostaría por una empresa en el reality?

Digamos que no nos seducen las ideas que no tengan cierta chispa revolucionaria, que no sean disruptivas. Buscamos a los futuros líderes que están creando compañías innovadoras, sólidas, que piensen en grande y quieran cambiar el mundo. Para tener un proyecto exitoso es imprescindible pensar fuera de la caja y deslumbrar al momento de presentar su idea.

Deben preguntarse por qué querríamos invertir en su proyecto. No sólo deben tener una idea disruptiva y una narrativa sólida que muestre su potencial para llamar la atención de los futuros inversores, sino que es muy importante que transmitan pasión y entusiasmo, dado que siempre miramos la capacidad de ejecución del equipo y esto se comprueba a través de la forma en que los fundadores presentan su idea.

Ser emprendedor requiere de un gran sacrificio, es necesario dedicar mucho esfuerzo para poner en marcha los proyectos y lograr los objetivos que se quieren alcanzar. Para cualquier emprendedor, uno de los aspectos cruciales es tener una red sólida. Como siempre digo, “los negocios son un deporte de contacto”. Es primordial que los emprendedores piensen en grande si quieren conseguir financiación y que confíen en su proyecto.

Si pudiera darles un consejo, diría que quienes tengan entre sus manos proyectos innovadores den todos los pasos necesarios para que su emprendimiento escale, se abran paso en el mercado y, al momento de presentarlos ante el Círculo del Dinero, hagan lucir todo el potencial que tienen. Unicorn Hunters hoy se presenta como una gran oportunidad de darse a conocer al mundo ¡no la desaprovechen!

