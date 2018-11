Robbie Williams anuncia su primera residencia en Las Vegas

Tras el éxito de su épica gira mundial The Heavy Entertainment Show Tour 2017-2018, Robbie Williams subirá al escenario durante seis noches en Wynn Las Vegas en la famosa franja de la ciudad para interpretar una mezcla de sus mayores éxitos, algunas canciones de swing y otras sorpresas especiales.

Listo para seguir los pasos de otras estrellas del pop como Lady Gaga, Britney Spears y más, realizando una carrera en solitario en la ‘ciudad del pecado’ los días 6, 8, 9, 13, 15 y 16 de marzo del 2019, Robbie Williams aseguró estar muy emocionado de anunciar su primera residencia en Las Vegas y de seguir los pasos de algunos de los artistas más famosos de todos los tiempos “es un sueño hecho realidad… No puedo esperar”.

Seguramente será una experiencia conmovedora para Robbie, que ha cubierto las leyendas de la ciudad más grande de Nevada en su álbum ‘Swing When You’re Winning’, incluidos Frank Sinatra y Bobby Darin, mientras que su tema de 2005 ‘Me and My Monkey’ está ambientado en Las Vegas y en el que hace referencia al hotel Mandalay Bay.

Para que tengas mejor oportunidad de asegurar un asiento para este expectante show, un número selecto de boletos estará disponible a través de la pre-venta oficial robbiewilliams.com/tickets, antes de que estén disponibles para el público en general.

En tanto, la superestrella británica de 44 años, se presentará en México con su actual gira The Heavy Entertainment Show Tour 2017-2018, el próximo jueves 15 de noviembre en la Arena VFG de Guadalajara, Jalisco, y el sábado 17 de noviembre en la primera jornada del Festival Corona Capital de la Ciudad de México.

