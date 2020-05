Conoce qué pasó un día como hoy en el mundo del entretenimiento

(Notimex).- Un 26 de mayo nacieron los cantantes Peggy Lee, Antonio Prieto, Hank Williams Jr. y Lenny Kravitz; los músicos Rubén González, Levon Helm, Sergio Vallín, Mick Ronson y Raimundo Amador; los cantautores Diomedes Díaz Maestre y Stevie Nicks, el guionista Matt Stone y los actores John Wayne, Peter Cushing, Carmen Montejo y Helena Bonham Carter.

En tanto que fallecieron los cineastas Juan Orol García, Vicente Aranda y Sydney Pollack, así como el creador de dibujos animados Isadore “Friz” Freleng.

1893.- Nace la actriz estadounidense Norma Talmadge, a quien se debe la tradición de estampar las huellas de manos de artistas frente al Teatro Chino de Grauman, luego de que, en 1927, por accidente, dejara las suyas al caer sobre el cemento húmedo en ese lugar. Filma en la compañía Vitagraph Studios más de 250 películas con éxitos como “Panthea”. Su carrera termina con el cine sonoro. Muere el 24 de diciembre de 1957.

1900.- Nace el director de cine Lesley Selander, en California. Comienza a trabajar como técnico de laboratorio y asciende hasta que, en 1936, dirige la primera de sus más de 90 cintas. Es el más prolífico director de westerns, aunque hace también dramas, aventuras, thriller y ciencia ficción; destaca el filme “Return to the sea”. Se retira en 1968 y muere el 5 de diciembre de 1979.

1907.- Nace el actor estadounidense John Wayne, apodado “El duque”, cuyo nombre real es Marion Robert Morrison. Comienza su carrera en el cine mudo y se convierte en una leyenda del séptimo arte, en especial del género western. Filma 181 películas como “La diligencia”, “Centauros del desierto”, “El hombre tranquilo” y “True grit”, por la cual gana el Oscar. Muere de cáncer el 11 de junio de 1979.

1908.- Nace el actor y escritor británico Robert Morley, comandante de la Orden del Imperio Británico. Trabaja en decenas de obras de teatro y más de 60 filmes, es nominado al Oscar por sus actuaciones como Luis XVI de Francia en “María Antonieta”, un misionero en “La reina de África”, y por su trabajo en “Oscar Wilde”. Escribe comedias, dramas, novelas y su autobiografía. Muere el 3 de junio de 1992.

1912.- Nace el actor canadiense Jay Silverheels. Destacado boxeador que en 1938 debuta en el cine como actor secundario en el papel de “John Osceola”, en “Key Largo”. Da el salto a la fama con el papel de “Toro”, en la serie de televisión “El Llanero Solitario” (1949-1956), con secuelas cinematográficas. Muere el 5 de marzo de 1980.

1913.- Nace el actor británico Peter Cushing. Comienza su carrera en teatro, debuta en cine en los años 30. Se especializa en cine de ciencia ficción, fantasía y terror, sobresale como “Víctor Frankenstein”, “Van Helsing”, “Sherlock Holmes” y “Grand Moff Tarkin” en “Star Wars”. También se dedica a la pintura. Muere el 11 de agosto de 1994.

1919.- Nace en Santa Clara, Cuba, el pianista Rubén González. Se traslada a La Habana en 1940, donde se incorpora a agrupaciones como la orquesta América, la de Arsenio Rodríguez y de Enrique Jorrín. Se retira y 30 años después regresa con el proyecto musical Buena Vista Social Club, con la cual gana un Grammy en 1997. Edita su álbum “Presentando a Rubén González” y “Chanchullo”. Recibe la Orden Félix Varela. Muere el 8 de diciembre de 2003.

1920.- Nace la cantante, compositora y actriz estadunidense Peggy Lee, llamada en realidad Norma Dolores Egstrom. Canta con bandas de jazz y en la de Benny Goodman. En 1969 gana un Grammy con el tema “Is that all there is?”. Nominada al Oscar por la cinta “Pete Kelly’s blues”. Graba 60 discos, destacan sus temas “Fever” y “Johnny Guitar”, que compone al igual que los temas de la cinta “La dama y el vagabundo”, donde canta. En 1983 debuta en Broadway con el musical “Peg”. En 1995 recibe el Premio por Logros en una Vida. Muere el 21 de enero de 2002.

1923.- Nace el actor estadunidense James Arness. De 1955 a 1975 interpreta a “Matt Dillon”, en la serie “La ley del revólver” (“Gunsmoke”). Actúa en 20 películas y protagoniza la miniserie “La conquista del oeste”, además de varios westerns para la televisión, como “The Alamo: 13 Days to Glory” y “Red river”. Fallece el 3 de junio de 2011.

1925.- En Cuba nace la actriz Carmen Montejo, cuyo nombre real es María Teresa Sánchez González. Nacionalizada mexicana, pertenece a la Época de Oro del Cine Mexicano. La también directora teatral, inicia su carrera dentro de las radionovelas de su país, género que le abrió las puertas en México a su llegada en el año de 1942. Bajo la dirección de Gilberto Martínez en la cinta Resurrección, Carmen Montejo comparte créditos con la actriz y pionera del cine de oro, Lupita Tovar, lo que significó su debut en cine. Actúa en 70 películas, entre ellas “Nosotros los pobres”, “Mujeres sin mañana” y “Presagio”; en telenovelas como “El maleficio” y “Cuna de lobos”, y en series como “Tres generaciones”, que dirige. Fallece el 25 de febrero de 2013.

1926.- Nace el cantante, presentador y actor chileno Antonio Prieto. Muy popular internacionalmente durante la década de 1950 y 1960 en Latinoamérica y algunos países de Europa. Graba más de mil canciones, sobre todo baladas y boleros, siendo las más exitosas “La novia” y “Huija”. Fallece el 14 de julio de 2011.

1926.- Nace el compositor y trompetista estadunidense Miles Dewey Davis III, conocido como Miles Davis. Considerado uno de los intérpretes de jazz más importantes, influyentes y renovadores de la posguerra. Con una carrera de medio siglo, graba casi 50 discos. Muere el 28 de septiembre de 1991, poco antes de ser nombrado Caballero de la Legión de Honor por el gobierno francés.

1940.- Nace el músico Levon Helm. Empieza su carrera cantando con su hermana Linda, luego se suma como baterista y vocalista al grupo The Hawks, que se convierte en The Band, uno de los grupos de rock más influyentes, que respalda a Bob Dylan. Graba 11 discos como solista y 14 con The Band. Actúa en 20 filmes como “La hija del minero del carbón” y “Los tres entierros de Melquiades Estrada”. En 1993 publica su biografía titulada “This wheel’s on fire”. Fallece el 19 de abril de 2012.

1946.- Nace el músico, compositor, arreglista y cantante inglés Mick Ronson. Integrante de The spiders from Mars, mítica banda que acompañó a David Bowie en su era glam rock. También colabora con David Cassidy, Bob Dylan, Roger McGuinn y sobre todo con Ian Hunter. Produce para artistas como Morrissey y como solista graba álbumes como “4th. Tour of my sleep”. Muere de cáncer de hígado el 29 de abril de 1994.

1948.- Nace la cantante estadunidense Stephanie Lynn “Stevie” Nicks. Empieza con el grupo Fritz, luego forma un dueto con Lindsay Buckingham. Ambos ingresan al grupo de pop-rock Fleetwood Mac, ella como vocalista. En la década de 1970 logra éxitos con composiciones como “Dreams” y “Sara”. Lanza en solitario discos como “Bella donna” y “Enchanted”.

1949.- Nace el músico y cantante Randall Hank Williams Jr. Interpreta una mezcla de country, rock y blues, con éxitos como “Family tradition” y “All my rowdy friends are coming over tonight”. Durante 22 años su tema “All my rowdy friends are coming over tonight”, es transmitido en los juegos del “lunes por la noche de futbol americano”, en la cadena ABC. Toca nueve instrumentos y crea su sello Bocephus Records.

1949.- Nace la actriz estadunidense Pamela Grier. Conocida como Pam Grier comienza su carrera en cine en 1971 con “The big doll house”, actúa en series de televisión como “The Cosby show”. En 1997, el director Quentin Tarantino la elige protagonista de “Jackie Brown”. Es “Kit Porter”, en la serie “The L Word”, serie que se trasmite de 2004 a 2009.

1949.- Nace el actor estadunidense Philip Michael Thomas. Su papel más conocido es el del detective “Ricardo ‘Rico’ Tubbs” en la serie policiaca de los años 1980 “Miami Vice”. Su primer papel como protagonista fue en la película “Sparkle”. Graba el disco “Living the book of my life”, participa en el musical “Hair”, participa en el doblaje del videojuego “GTA: Vice City” como “Lance Vance”.

1957.- Nace el cantautor vallenato colombiano Diomedes Díaz Maestre, apodado “El cacique de la Junta”. Compone temas como “La negra”, “Cariñito de mi vida” y “La locura”. Obtiene múltiples premios a niveles nacional e internacional, es considerado el mayor vendedor de música de vallenato. Muere el 22 de diciembre de 2013.

1959.- Nace el músico Raimundo Amador, fundador de grupos como Veneno con Kiko Veneno y Pata Negra con su hermano Rafael. Luego sigue en solitario. Dentro de su discografía cuenta con títulos como “Gerundina”, “En la esquina de Las Vegas” y “Noche de flamenco y blues”. Trabaja con B.B. King, Björk, Radio Futura, Luz Casal y Los Rodríguez, entre otros artistas.

1964.- Nace el cantante, compositor, actor, músico, arreglista y productor estadunidense Leonard Albert “Lenny” Kravitz, considerado uno de los músicos y productores más vanguardistas de la época actual. Debuta en 1989 con “Let love rule”. Toca guitarra, bajo, batería y piano. Productor de artistas como Vanessa Paradis, actúa en “Los juegos del hambre” y “Precious”, entre otros filmes. Desarrolla una labor altruista a favor de Unicef. En 2015 aparece en el medio tiempo del Super Bowl, como parte del espectáculo que encabeza la cantante Katy Perry, con quien interpreta el tema “I Kissed a Girl”.

1966.- Nace la actriz británica Helena Bonham Carter. Es nominada a un Globo de Oro por su actuación en “Las alas de la paloma”. Actúa también en las películas “Sweeny Todd”, “El club de la pelea”, “El discurso del rey” y “Los miserables”. En la saga de “Harry Potter”, es la malvada “Bellatrix Lestrange”, así como la “Reina de corazones” en “Alicia en el país de las maravillas” y “Alicia a través del espejo”. En 2020 se une con el actor Sam Neill para realizar un video al que denominan Das Fone Hell, como parte de sus actividades durante la cuarentena por la epidemia de COVID-19.

1968.- Nace en España el director, productor y guionista Fernando León de Aranoa. En 1994 presenta el cortometraje “Sirenas”. Se consagra con “Los lunes al Sol”, ganadora de la Concha de Oro y cinco premios Goya. Su filme “Princesas” es galardonado con tres premios Goya. Filma el documental “Política, manual de instrucciones”. Escribe el libro “Contra la hipermetropía”.

1969.- Comienzan el exBeatle John Lennon y la artista plástica japonesa Yoko Ono los 10 días de su segunda campaña por la paz “Bed in”, en Montreal, Canadá, dentro de la cual graban desde la cama de un hotel “Dale una oportunidad a la paz”.

1971.- Nace Matthew Richard “Matt” Stone, actor, productor, guionista. Con Trey Parker es cocreador de la serie de televisión “South park”, al aire desde 1997. Nominado en 2011 a un premio Tony por el musical de Broadway “The book of mormon”. También participa en “Team America: World Police”, “Orgazmo”, y en la serie “That’s my Bush!”

1972.- Nace el músico, compositor y cantante mexicano Sergio Vallín, guitarrista del grupo Maná. Se une a la agrupación en 1994, y para 1995 ya participa en el disco “Cuando los ángeles lloran”. Compositor, productor y arreglista del álbum “Bendito entre las mujeres”, en el que participan Ana Torroja, Rosana, Ely Guerra, Paulina Rubio y Janette Chao, entre otras artistas. Impulsor de la Escuela de Música México Contemporáneo.

1977.- Nace Mark Hunter, vocalista y compositor de la banda de metal Chimaira, que desaparece en 2014. También es guitarrista y cantante de la agrupación de hardcore Skipline. Vocalista invitado de bandas como Psychocalypse. Ahora desarrolla una carrera como fotógrafo.

1988.- Muere el actor español y director de cine Juan Orol García. Popular por sus películas de rumberas y mafiosos, como “Ni modo, así somos” y “Gángsters contra charros”. Comienza su carrera en teatros de Cuba, en México crea la productora ASPA Filmes. También trabaja en España, Estados Unidos y Puerto Rico, hace 56 películas en las que participa como director, productor, actor, guionista e incluso compositor. Nace en Galicia, España, el 4 de agosto de 1897. En septiembre de 2012 se estrena el filme basado en su vida, “El fantástico mundo de Juan Orol”.

1991.- Nace la actriz estadunidense Julianna Rose Mauriello. Conocida por su papel de “Stephanie”, en la serie infantil “Lazy Town”, que la hace acreedora a una nominación a los Premios Daytime Emmy. Luego llega a Broadway con los musicales “Gypsy” y A tree grows in Brooklyn”

1994.- En República Dominicana contraen matrimonio en secreto el cantante estadunidense del pop Michael Jackson y la actriz Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley. La artista solicita el divorcio 20 meses después por diferencias irreconciliables. El enlace se disuelve el 18 de enero de 1996.

1995.- Muere en Los Ángeles, California, el historietista Isadore “Friz” Freleng. Creador de dibujos animados como “Bugs Bunny”, “Porky”, “Sam”, “Piolín”, “La Pantera Rosa” y “Speedy González”. Gana cinco premios Oscar. Nace el 21 de agosto de 1906, en Kansas, Estados Unidos.

1998.- Muere el DJ mexicano Marco Antonio Silva de la Barrera, mejor conocido como Tony Barrera. Gana popularidad a través del equipo de audio e iluminación Polymarchs. Compone temas como “Duri duri”, “La oscuridad” y “El rap de Polymarchs”. Nace el 13 de octubre de 1963.

2005.- La actriz Carmen Montejo recibe en la Catedral Metropolitana una emotiva y congregada misa con motivo de sus 80 años de vida, organizada por el Grupo Rosa Mexicano de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

2008.- Fallece el cineasta, escritor y actor Sydney Pollack, víctima de cáncer. Produce y dirige más de 40 películas, entre ellas “Out of África”, por la cual gana el Oscar a Mejor Director y Mejor Fotografía. También destacan “Tootsie”, “Cold mountain”, “Yakuza”, “Las aventuras de Jeremiah Johnson” y “Los tres días del cóndor”. Además, actúa en “Eyes wide shut”, película protagonizada por los actores Tom Cruise y Nicole Kidman. Su última aparición ocurre en “Made of Honor”, película que se estrena semanas antes de su fallecimiento. Nace el 1 de julio de 1934.

2011.- La actriz Lindsay Lohan empieza a cumplir su arresto domiciliario con la colocación de un brazalete electrónico que permitirá sea monitoreada por las autoridades policiacas. Permanece 35 días en su casa de Venice Beach.

2012.- El delegado general de Festival de Cine de Cannes, Thierry Frémaux, hace frente a las críticas de la película de Carlos Reygadas “Post tenebras lux”, que compite este año por la Palma de Oro, y elogia al realizador mexicano.

2013.- Los adolescentes Brandon López y Karen Martínez, de 17 años, y Rodolfo Domínguez, de 16, originario de una comunidad indígena de Chiapas, protagonistas de la cinta mexicana “La jaula de oro” de Diego Quemada-Díez, obtienen el premio conjunto a la Mejor Actuación en la categoría “Una cierta mirada”, durante la edición número 66 del Festival Internacional de Cine de Cannes.

2014.- El cantante mexicano Juan Carlos Cano gana la cuarta edición de “La voz de Polonia”, al vencer a sus rivales Kate Sawczuk, Maja Gawlowska y Aleksandra Weglewicz, con la interpretación de “Paradise City”, “You shook me all night long” y el tema de su autoría “Falling”.

2015.- En Madrid, España, muere el director de cine fantástico y erótico Vicente Aranda. Debuta en 1964 con la dirección y producción de la cinta “Brillante porvenir”. Destacan sus obras “Amante”, “El lute, camina o revienta” y “Las crueles”. Realiza la serie “El crimen del capitán Sánchez”. En 1988 recibe el Premio Nacional de Cinematografía. Nace el 9 de noviembre de 1926.

2016.- Fallece la actriz estadunidense Angela Paton. Participa en 91 series de televisión y películas, como “El día de la marmota”, “American wedding” y “Lolita”. Nace el 11 de enero de 1930.

2017.- Fallece la italiana Laura Biagiotti, diseñadora de moda y fundadora de la Casa de Biagiotti. Fue nombrada La Reina del Cachemir por relanzar este tejido en sus prendas. Nace el 4 de agosto de 1943.

2018.- Muere de cáncer de esófago Ted Dabney, considerado el creador de la industria de los videojuegos. Junto a Nolan Bushnell funda en 1972 la compañía Atari. Crea el mítico videojuego “Pong”. Nace en 1937.

2019.- Luego de haber finalizado la última temporada de la serie “Game of Thrones”, el 19 de mayo, el canal que albergó la serie, protagonizada por los actores Kit Harrington y Emilia Clarke, estrena un documental de dos horas que se centra en la forma en qué se realizó la producción de la octava temporada. “Game of Thrones: The Last Watch”, es dirigido por Jeanie Finlay.

