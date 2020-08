View this post on Instagram

Una casa dejada atrás por sus habitantes a mitad del siglo XX. La casa, invadida por la vegetación, mostraba vestigios de su pasado, detalles de su grandeza deleitada por el paso del tiempo y la flora. Casa Trapiche es una bellísima casa tradicional mexicana de la década de los cuarenta convertida en jardín. Sus muros y piso de barro absorben la humedad de la basta vegetación que la habita Los esperamos en su casa para comenzar un lindo fin de semana, Salud por todos nosotros, todo va a estar bien. Lunes a sabado de 13:30 a 20:00 h domingo 13:30 a 17:00 h 2-4 personas maximo por mesa reservaciones al tel: 33 38 25 47 62 #nosgustamuchoestarcontigo #consumelocal