La experiencia espirituosa que enaltece los sabores de la cocina mexicana

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Los sabores y el arte mexicanos se fusionan en un solo lugar desde un destino paradisíaco, Cabo San Lucas, Baja California Sur (BCS). Aquí es donde una de las plantas mexicanas más emblemáticas, el agave, hará su aparición a través de múltiples destilados, quienes paso a paso nutrirán una experiencia exclusiva de maridaje con exquisitas creaciones culinarias de nuestro México, sin perder de vista el sello insignia artesanal que vive en cada una de sus botellas.

Taste of Culture es el nombre que da vida a una experiencia que solo podrás encontrar en The Shoppes at Palmilla, a unos cuantos pasos de la única casa boutique de Clase Azul, ubicada en Cabo San Lucas, BCS. Todo se encuentra listo para dar inicio a este andar de la mano con un menú perfectamente diseñado para ser maridado con cada uno de los destilados de Clase Azul: Tequila plata, reposado, añejo, el topline: ultra y su mezcal Durango.

¡Conoce!:

5 tequilas blancos que no puedes dejar de conocer

Vinos veganos: ¿Qué son exactamente y cómo se elaboran?

Creaciones culinarias y el agave

La mesa está puesta y la bienvenida hecha, el salón donde se dispone tome lugar este viaje comulga con un concepto que nos invita a dejarnos sorprender. Para dicho maridaje se cuenta con un aforo de máximo 8 personas con la intención de mantener la sana distancia y garantizar una atención personalizada.

El agave, protagonista de esta historia, conversará durante toda la estancia con un menú a tiempos que se fusionará con cada uno de los espirituosos: desde un ceviche al estilo baja; pasando por unos tlacoyos típicos con cochinita pibil; hasta un pato al horno; creaciones típicas mexicanas puestas a mesa que logran, a la par de la fusión espirituosa, la percepción de notas sabor chocolate, sabores amaderados y frutales.

Foto: Cortesía Clase Azul.

Esta ocasión, la propuesta gastronómica corrió a cargo del Chef de origen tapatío, Gil Covarrubias, quien poco a poco fue desvelando cada uno de los platillos, para hacer de esta, una experiencia que sin duda enaltece el sabor de la tradición mexicana. -¿Cómo lograrlo con pasión y tradición?-Aquí hacemos una pausa para conocerlo.

¡No te pierdas!

Vinos mexicanos que destacan por su creatividad y talento

Recomendación Sommelier: 5 vinos espumosos para celebrar el amor

La fusión: Hecha con pasión y tradición

Una de las premisas clave de esta experiencia se enfocan en saber transmitir naturalmente el poder de la tradición mexicana desde varios frentes, por un lado; desde la cocina, por otro; la llegada de un espirituoso: el tequila y el mezcal, y por último, y no menos importante; enunciando el trabajo artesanal que se imprime en la creación de cada botella por los maestros artesanos que las trabajan.

“Todas las botellas son pintadas a mano, no se producen en masa”. Jocelyn Alfaro, Jefa de sala de Taste of Culture.

Foto: Cortesía Clase Azul.

En voz de Gil Covarrubias pudimos conocer que no hay mejor manera de transmitir una experiencia como Taste of Culture, aquella llena de sabores y tradiciones mexicanas, sino es a través de aquellos que han vivido eso en carne propia. Gil, con influencia de cocina mexicana por parte de su padre, e influencia de cocina española por parte de su madre, pudo describir para Forbes Life cómo el paso del tiempo le enseñó a comprender que “mi sangre es totalmente mexicana, a partir de ahí me pacté que quería ser un digno embajador de la cultura mexicana a través de la cocina”.

Foto: Cortesía Clase Azul.

Fue así que el chef se unió a Taste of Culture, un lugar que comparte “el amor por México”. Ahí es donde se unió pasión y tradición mexicanas.

Sin más, Taste of Culture es más que un momento en el que conviven el sabor y su fusión, es un espacio que comprende una relación con el otro, con nuestra cultura misma y sus sabores, su arte, y cómo signos del pasado que datan de generaciones, se hacen presentes en nuestro “aquí” para enaltecer sabor, tradición y pasión por México.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram