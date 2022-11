Las Vegas presente en la máxima cita gourmet de México

El Food and Wine festival es el escaparate de la escena culinaria en México. Aquí es donde se dan cita cocineros expertos procedentes de diferentes partes del mundo, entre ellos, un destino favorito del turismo global: Las Vegas.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Bob Broskey, chef de RPM Italian Las Vegas asegura que es importante reunir a la comunidad gastronómica porque gracias a este tipo de encuentros las personas pueden conectar y crear relaciones que les ayuden a seguir creciendo.

Además, afirma que el Food and Wine Festival no sólo permite que Las Vegas se mantenga presente en México, sino que también permite que dé a conocer la propuesta gastronómica que el destino estadounidense ofrece desde el RPM Italian.

Foto: Osvaldo Ramírez/Forbes México

Una oferta culinaria por descubrir

Al hablar de la oferta culinaria que distingue al RPM Italian, el chef Bob Broskey señala que se destaca por estar basada en productos y sabores clave que al ser mezclados y cocinados de la manera correcta se vuelven capaces de dar vida a platillos increíbles.

“Para nosotros la clave es mantener la simpleza y la sintonía“. Bob Broskey, Chef de RPM Italian Las Vegas

El RPM Italian se caracteriza por tener un enfoque moderno y un espíritu italiano en el que converge un menú contemporáneo con platos que son creados y pensados para ser compartidos. Entre sus platillos encontrarás pastas caseras, burratas, ensaladas, pizzetas y clásicos italianos.

Foto: RPM Italian Las Vegas

En tu próxima visita a Las Vegas no olvides realizar tu reservación en el RPM Italian que se encuentra alojado en The Forum Shops, en el Caesars.

¡Descubre más!

Food and Wine festival impulsa al talento culinario de México

Food & Wine Festival marca el regreso de los grandes eventos culinarios

Food & Wine el encuentro gourmet

El Food & Wine festival reúne durante dos días, en el jardín del Campo Marte, a los protagonistas de la escena culinaria de México, para conocer las tendencias de los chefs que se proyectan hacia el 2023.

El line-up incluye a los mejores nuevos chefs del país, a través del Best New Chefs que anualmente es publicado por Food & Wine en español. Pero eso no es todo, porque también se integran cocineros destacados como Lula Martín del Campo y Gerardo Vázques Lugo.

Este año, el Food & Wine festival se lleva a cabo del 12 al 13 de noviembre en Campo Marte, Polanco, Chapultepec, Ciudad de México. ¡Sigue todos los detalles a través de Forbes Life México!

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter