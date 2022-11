Food and Wine festival impulsa al talento culinario de México

Entrevistas realizadas por Andrea Vázquez Azpíroz, editora web Food & Wine en español.

El regreso de Food and Wine Festival a la escena culinaria de Latinoamérica es un escaparate que permite dar a conocer el talento joven gourmet, coinciden los cocineros convocados a la máxima cita culinaria del país.

Foto: Juan Pablo Espinosa / Food and Wine en español.

“Este festival apoya a la gastronomía en México porque no todos los chefs son conocidos, entonces da una amplitud de lo que puede haber en nuestro país en cuanto a gastronomía, no sólo mexicana, sino del mundo. Creo que ese es el principal aporte: el poder dar a conocer todos los lugares que existen en México y que la gente que venga a visitar el país sepa de esos lugares”, afirma Andrea Sayeg, chef del restaurante Alay Alay e integrante del listado Best New Chefs 2022 que publica la revista Food and Wine en español.

Entre las bases para considerar a los candidatos al reconocimiento Best New Chefs, Food and Wine en español se encuentra el elegir chefs que hayan desarrollado un proyecto culinario en los últimos dos años, que tengan iniciativas sustentables y se encuentren en un rango de edad entre los 21 y los 35 años (requisito no indispensable).

“La exposición de los chefs hacia el público es muy importante; es un lugar donde puedes encontrar gran parte de las propuestas gastronómicas de la ciudad y de fuera de la ciudad (el Food and Wine Festival), lo cual es importante para las personas que venimos de fuera, pero además para la escena culinaria porque es un spot para conectar entre chefs, entre proveedores, entre personas que son partícipes del tema culinario y lo que lo rodea”, afirma Odín Trocha, chef de Mezcal, restaurante alojado en el hotel Montage Los Cabos y uno de los Best New Chefs 2022 de Food and Wine en español.

“El aporte a la escena gourmet de México y Latinoamérica es que conozcan a los nuevos talentos; las diferentes propuestas, las técnicas, las bases, nuestros platillos y nuestra esencia como mexicanos”, coincide y puntualiza Iván del Razo, de Mexko. El cocinero también forma parte de los Best New Chefs 2022 de Food and Wine en español.

