¿Qué hacer en el Food & Wine Festival?, segundo día

Hoy domingo se vive el segundo día del Food and Wine Festival en la Ciudad de México. El evento que celebra lo mejor de la gastronomía de México y el mundo recibe en el jardín de Campo Marte a los foodies en busca de las mejores experiencias culinarias disponibles en México.

2:30 pm Master Class de Fernet, a cargo de Claudia Cabrera.

3:30 pm Comida de seis tiempos creada por dos proyectos elegidos como Best New Chefs por Food and Wine en español: Odín Rocha (de Mezcal y Montage); Emmanuel Prieto y Christianne Domit (Taverna).

3:30 pm Comida de 6 tiempos a cuatro manos por parte de chefs invitados de Estados Unidos: Bob Broskey (RPM Italian, Las Vegas) + Ope Amosu (Chop N Blok, Houston).

4:30 pm Master Class Corajito.

¿Dónde? Campo Marte (en el jardín del restaurante), en Polanco, Chapultepec, CDMX.

*Admisión General $2,500.00 MXN

*Admisión VIP $3,800.00 MXN

