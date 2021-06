Tecate, el Pueblo Mágico con experiencias gastronómicas de primer nivel

Tecate, el Pueblo Mágico de Baja California, es un destino que además de conquistar por su ambiente pintoresco, aguarda entre sus calles experiencias gastronómicas de primer nivel.

En los últimos años ha consolidado su oferta culinaria para atraer a los foodies de corazón con restaurantes que fusionan la cocina tradicional con técnicas modernas.

Descubrir un destino por medio de su propuesta gastronómica nos invita a seguir viajando. Si tu motivación al viajar también contempla una experiencia para el paladar, Tecate te espera. Las nuevas generaciones establecidas en el lugar están cocinando nuevos proyectos que aprovechan los sabores de ingredientes frescos que fusionan armoniosamente para formar parte de su oferta en la variedad de restaurantes, panaderías, cafés y bares.

Elegir no será fácil. El crecimiento gastronómico de Tecate se ha robustecido en los últimos 15 años , pero ya existen lugares emblemáticos que no puedes dejar pasar en tu visita al único Pueblo Mágico fronterizo del país. Descúbrelos a continuación:

Restaurante Amores

El restaurante Amores es un oasis para disfrutar de mezclas de sabores e ingredientes y combinaciones inesperadas con fusión de estilo oriental, mexicano y francés, en emplatados futuristas que llamarán toda tu atención ya que parecen de película.

Foto: Cortesía Restaurante Amores.

Este proyecto se encuentra liderado por el Chef Marcelo Hisaki, un profesional originario de Japón que llega a México desde su niñez y encuentra el amor por la comida. A sus 29 años comenzó a tocar puertas en restaurantes como Oca del chef Vicente Torres, pero su indudable talento lo llevó a especializarse con becas en Mónaco y prácticas en Monte Carlo.

Hoy es uno de los integrantes de la nueva generación de cocineros que están rompiendo esquemas y presentando interesantes innovaciones en la gastronomía mexicana.

Lugar de Nos

Con el lema “Cocinando con amor”, el Lugar de Nos será un deleite para tus sentidos. Se trata de un espacio comprometido a promover la cultura gastronómica de Baja California con sabores de mariscos frescos, carnes del mejor nivel, vegetales cosechados localmente y sabores de familia. Un sitio consolidado en Tecate que acoge al comensal como si estuviera en su casa; de la mano de la Chef Mariela Manzano, este viaje gastronómico siempre sorprende por la fusión de la técnica culinaria y los sabores de los abuelos.

Foto: Cortesía El Lugar de Nos.

La Reina Victoria Panadería

Lo primero que escucharás al arribar a Tecate es que su pan es un delirio completo, pero una de las panaderías que sin duda debes visitar es La Reina Victoria, un negocio familiar artesanal que cocina pan de horno de piedra, creando piezas calientitas y doraditas al puro estilo de panadería tradicional mexicana.

El Pueblo Mágico de Tecate se reconoce por su tradicional pan. Foto: Cortesía.

Este lugar ofrece modernas recetas de repostería y una amplia variedad en baguettes de sabores como tomate con hierbas italiana, aceituna con aceite de oliva y romero, ajo con queso añejo, ajo con albahaca, higo, pasa y nuez, chabacano con chipotle y cinco quesos. Esta panadería está ubicada en el corazón de Tecate.

Bar Diana

Bar Diana es una clásica y acogedora cantina, se trata uno de los lugares más emblemáticos de Tecate, ya que nació casi desde la fundación del municipio en 1957, y es cuna de leyendas e historias míticas para la región. Este lugar es la mejor idea para pasar una tarde calurosa y tranquila, saborear una buena cerveza, un clamato con almejas o un cóctel.

Vinoteca Tecate Restaurant-Bar

Variedad de vinos de la región, mixología, cerveza artesanal, música en vivo y buena comida se encuentran reunidos en Vinoteca Tecate Restaurant-Bar, un lugar familiar para conocer un poco de lo que integra la cocina bajacaliforniana y el estilo Baja Med.

Foto: Cortesía Vinoteca.

El concepto de este apacible sitio se basa en los atributos del estado, tomando la palabra “vino”, la bebida más representativa de Baja California junto con el sufijo “TECA” del griego ‘thēkē’ que significa “lugar donde se guarda algo”. Se trata del mejor punto para enamorarte del destino y probar un poquito de todo lo que ofrece la gastronomía tecatense.

