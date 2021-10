Coldplay une fuerzas con firma automotriz para su tour mundial ‘sostenible’

El regreso a los escenarios de Coldplay causó sensación al darse a conocer el anuncio de su próxima gira: ‘Music Of the Sphere’ (MOTSWT), la cual tendrá lugar durante 2022. Pero la banda británica no vuelve sola, lo hará en colaboración con BMW para cumplir su promesa de realizar un tour mundial sostenible.

Desde 2014 la agrupación liderada por Chris Martin ha estrechado relaciones con el sello automotriz. La intención ha sido llevar a cabo diversas iniciativas que permitan cuidar el planeta durante sus presentaciones en vivo.

Luego del anuncio sobre la serie de conciertos, sobresalió que BMW proporcionará la primera batería de espectáculos móvil recargable para el MOTSWT.

Foto: Cortesía BMW.

Lo más sorprendente de esta noticia es que la energía eléctrica necesaria, durante los espectáculos en vivo, conjuntará más de 40 baterías recicladas provenientes de vehículos BMW i3. De esta forma, las presentaciones de Coldplay serán más sostenibles y reducirán su huella de carbono. Así se convertirá en uno de los tours más verdes en la historia de la música.

“La colaboración entre BMW y Coldplay establece nuevos marcos de referencia y se puede convertir en el modelo a seguir de toda la industria de espectáculos en vivo”, resaltó el sello automotriz a través de un comunicado.

Foto: Cortesía BMW.

Lo anterior se debe a que la batería reciclable proporcionará la potencia eléctrica necesaria demandada por el espectáculo. De esta forma se reemplazarán los habituales generadores de diesel y gasolina utilizados en este tipo de presentaciones

Además, la manera en cómo se recargará la batería será a través de una gama de fuentes renovables como instalaciones solares. Un suelo de estadio cinético, bicicletas eléctricas, al igual que generadores impulsados por Aceite Vegetal Hidrotratado, son parte de la propuesta eco friendly.

Foto: Cortesía BMW.

Para hacer todavía más novedosas esta visión innovadora, el suelo cinético de los recintos donde se llevarán a cabo los conciertos aprovechará la energía colectiva de los aficionados.

Con todo ello, el tour mundial de Coldplay que iniciará en marzo de 2022 promete hacer historia, tras el regreso de las presentaciones en vivo después de la actual contingencia de salud.

