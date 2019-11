Qué hacer el fin de semana en la Ciudad de México

Este fin de semana podrás disfrutar de eventos como el Corona Capital, el festival MUTEK y muchas actividades más. No te quedes en casa.

Texto escrito por Renata Rubio.

Bazar Zona Zero

Este bazar fue creado para apoyar y promover a los diseñadores mexicanos que buscan emprender en el ámbito de la moda y el diseño. Si buscas diseños originales este bazar es para ti.

Cuándo: 16 y 17 de noviembre

Dónde: Orizaba 83

Semana de las Juventudes 2019

Este festival está lleno de talleres, pláticas, arte, teatro y, no podía faltar, música. Este año se presentarán Charlie Monttana, Mario Bautista y la Sonora Dinamita, entre otros. No te lo pierdas este fin de semana.

Cuándo: Del 11 al 17 de noviembre

MUTEK

Este festival mezcla el sonido con el arte visual, brindando un espectáculo completo de música electrónica totalmente diferente a los que has visto.

Cuándo: Del 18 al 24 de noviembre

Dónde: Museo Jumex

Corona Capital 2019

Llega el esperado festival de música Corona Capital, presentando a artistas como The Strokes, Interpol, Noah Cyrus y más. No te puedes perder de este festival que muchos esperan todos los años.

Moverse para nombrar

Estas obras generadas por Galia Eibenschutz están creadas por tres performances realizados en diferentes momentos de la exposición: Dibujos efímeros, Dibujos de transmisión y Terreno vulnerable. Todo se logrará con el trabajo entre la artista, una cantante, bailarines, artistas visuales, diseñadores de vestuario y músicos dirigidos por Eibenschutz.

Cuándo: Hasta el 12 enero

Dónde: Museo de Arte Carrillo Gil

Instalación de Danh Vo

Danh Vo realiza una obra que une sus relaciones cercanas con la historia, encuentros al azar y confrontaciones con el pasado. En esta exposición podrás ver objetos con madera y espejos que crean una especie de habitación particular.

Cuándo: Hasta el 14 de diciembre

Dónde: Kurimanzutto, Chapultepec

Helioflores

La caricatura periodística siempre ha sido una herramienta para la crítica social. En esta exposición se presentan 480 piezas que se reparten en tres salas. Además podrás ver bocetos de los diferentes trabajos de Helio Flores.

Cuándo: Hasta el 23 de febrero

Dónde: Museo del Estanquillo

La trilogía de El Padrino de Francis Ford Coppola en la Cineteca Nacional

El padrino llegó a la pantalla grande en 1969, contando la historia de Vito Corleone, el cuál se convierte en líder de una de las familias más importantes de Nueva York, “Los Corleone”. Disfruta de estos clásicos el fin de semana en la Cineteca Nacional.

Cuándo: Hasta el 29 de febrero

Dónde: Cineteca Nacional

Elements of Vogue

Esta exposición fue creada por los artistas Sabel Gavaldón y Manuel Segade, quienes presentan un caso de estudio del preformance nacional estudiando aspectos como raza, género y clase. Verás 48 piezas de artistas y activistas que muestran manifestaciones, carteles, reportajes, videos y más.

Cuándo: Hasta el 8 de marzo de 2020

Dónde: Museo Universitario del Chopo

Amaneceres Monumentales

¿Quién no disfruta ver un hermoso amanecer? En este evento lo podrás apreciar mejor desde el Monumento a la Revolución. Solo tienes que llegar a las 5:40 am para subir por el elevador panorámico, llegar a la terraza y después continuar el recorrido hasta el punto más alto del monumento. Es algo que no te puedes perder.

No te quedes en casa, hay mucho que hacer este fin de semana para que disfrutes haciendo actividades divertidas y diferentes en compañía de tus amigos o familia. Tú decides.

Te puede interesar: Corona Capital: Lo que debes saber más allá de la música

