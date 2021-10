El Halloween y Día de Muertos se acerca y aunque ambas tradiciones tienen orígenes y propósitos distintos comparten algo en común: la costumbre de las personas por caracterizarse a través del maquillaje.

Sea de catrina, fantasma o hasta La Llorona, esto implica cubrirse por completo la cara con distintos cosméticos, aplicaciones de látex y pegamentos para adherir elementos como lentejuelas o chaquira.

Lo anterior podría traer consecuencias serias para el rostro. Sobre todo a las personas que tienen piel sensible o grasa, este tipo de maquillaje les puede provocar una reacción adversa en el rostro como comezón, enrojecimiento, escozor, entre otros.

Foto: Daniel Lloyd Blunk-Fernández/Unsplash

Por esta razón, las personas que contemplan realizarse una caracterización de este tipo –durante las fechas de Halloween y Día de Muertos– deben tomar distintas precauciones.

“Primero que nada es necesario saber si tengo piel sensible. La dermatosis atópica se vuelve una crisis cuando me aplico productos que no están avalados por firmas de prestigio o cosmetólogos y dermatólogos profesionales”, resalta en entrevista Beatriz Magrassi, dermocosmiatra de ASH Natura Concept.

De acuerdo con la especialista para evitar que exista un problema se debe hacer una prueba previa al uso del maquillaje. Ésta puede realizarse en la espalda o en la cara interna del brazo y dejar el parche durante 24 horas. Si al retirarlo no ocurre una reacción adversa, entonces habrá menores posibilidades que provoque problemas en el rostro.

Foto: Miguel Gonzalez/Unsplash.

“Los ingredientes que son altamente alérgenos a la piel son: el color amarillo y el rojo. En tanto los glitters y abrillantadores de maquillaje son peligrosos no sólo por la reacción alérgica, sino por las heridas que puede causarle a la piel elementos como los pegamentos.”

RUTINA DE SKINCARE PARA HALLOWEEN Y DÍA DE MUERTOS

Por ello, para evitar un problema mayor es importante que las personas sigan una rutina de skincare antes y después de realizarse un maquillaje, debido a la deshidratación que sufren las capas profundas de la piel.

Por ejemplo –resalta Beatriz Magrassi– si tengo una piel grasa voy a utilizar, en preparación del rostro, un shampoo de limpieza para ese tipo de piel. Además de un tónico que me ayude a balancear el PH y, en este caso, hay líneas de cosméticos de origen natural que nos permitirán equilibrar la piel sin utilizar astringentes como alcohol. Más bien deben estar basados en agave.

Foto: Artist and zabiyaka/Pixabay

“Cuando utilizamos estos maquillajes muy pesados debemos ser muy conscientes de la preparación previa del rostro y de su retirado. Y obviamente del reequilibrio de la piel posterior a estos días” Beatriz Magrassi, dermocosmiatra de ASH Natura Concept.

Después de la celebración de Halloween o Día de Muertos, por ningún motivo se debe utilizar agua micelar o toallitas húmedas para retirarse el maquillaje.

Foto: Angela Yuriko Smith/Pixabay

A decir de la dermocosmiatra, la forma correcta de hacerlo es la siguiente:

Llevar a cabo una doble limpieza con shampoo facial , el cual permita arrastrar todo lo que se adhiere a la piel con el maquillaje.

, el cual permita arrastrar todo lo que se adhiere a la piel con el maquillaje. Hacer una segunda limpieza con una loción que no sea a base de alcohol, sino de agave.

que no sea a base de alcohol, sino de agave. Finalmente, aplicar un suero hidratante. Se consigue así el A-B-C, es decir, limpio, tonifico y humecto la piel.

El daño que le provoca a la piel un maquillaje de esta naturaleza es de tal magnitud que esta rutina debe seguirse por varios días debido al nivel de deshidratación que puede tener el rostro. De no hacerlo es posible que ocurra descamación, irritación o comezón.

Foto: Andrea Piacquadio/Pexels.

“Es tan importante la preparación previa como el cuidado posterior del rostro”, resalta la especialista.

Si estás pensado maquillarte en Halloween o Día de Muerto es conveniente seguir estas recomendaciones.

