La primera moto voladora del mundo ya está en fase de pruebas

El futuro parece que será de los modelos VOLT (Vertical Takeoff and Landing) en donde ya hemos visto distintas propuestas de autos que son capaces de surcar los cielos. Sin embargo, Jetpack Aviation busca darle un nuevo giro con una moto voladora conocida como P2 Speeder.

Se trata de un vehículo, el cual está en fase de pruebas, que tendrá aplicaciones militares como transportar paramédicos, evacuar heridos o trasladar a los proveedores de salvamento. Aunque la firma también piensa en un modelo más con fines recreativos. La diferencia entre ambos conceptos es el empuje total que lograrán, así como la sofisticación en la planificación de vuelo y los sistemas de control autónomo.

El aspecto de esta moto voladora es totalmente futurista, como las que ya se han visto en distintas películas. Incluso, ha sido comparada con las que aparecen en ‘Star Wars’.

Entre sus características sobresale en hecho que puede alcanzar velocidades de hasta 240 kilómetros por hora, a una altitud de 4,500 metros. Aunque todavía se tiene que trabajar mucho en su autonomía, puesto que, únicamente, se puede utilizar por un tiempo promedio de entre 10 a 30 minutos.

En teoría, su uso es muy similar a como se maneja un vehículo de su clase en carretera. Es decir, quien la conduce debe recostarse un poco hacia adelante y poner los pies en el estribo de la parte trasera. Debido a la gran velocidad que puede alcanzar, posee una cúpula frontal, misma que permite proteger del viento al piloto. View this post on Instagram A post shared by JETPACK AVIATION (@jetpackaviation)

Asimismo, incorpora una pantalla en la cual se muestra la información necesaria y actualizada sobre la conducción.

Uno de los hechos más sorprendentes de la moto voladora P2 Speeder es que puede pilotarse de forma totalmente autónoma. Quien la conduce simplemente debe ingresar un plan de vuelo y esta volará la ruta tanto de manera vertical como horizontal, según se requiera. Aunque para darle mayor emoción también existe la posibilidad de conducirla de forma manual, para sentir mayor adrenalina.

Jetpack Aviation actualmente está probando un prototipo a escala 1/3 del vehículo en donde espera comenzar los vuelos de prueba.

