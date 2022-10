Vacaciones en la nieve: novedades que te esperan en Colorado

El invierno se acerca y con ello se intensifica el ánimo de pasar unas vacaciones asombrosas entre la nieve. Colorado responde a ese entusiasmo como ningún otro destino para esquiar en Estados Unidos. Las nuevas experiencias que han alistado sus resorts y centros de esquí anticipan una temporada muy especial.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Así lo reveló la presentación en México de Colorado Winter Fest 2022. El mexicano, es el mercado número uno para el destino y el de mayor recuperación tras la pandemia con más de 180 000 visitantes a lo largo del año pasado, destacó Tim Wolfe, CEO de la Oficina de Turismo de Colorado.

Foto. Telluride Ski Resort

La conectividad aérea es estratégica, subrayó durante el encuentro. La capital del estado, Denver, tiene servicio sin escalas a siete destinos en México. Las opciones para disfrutar de la nieve están a escasas horas de trayecto.

Colorado cuenta con 28 áreas de esquí y resorts.

Entonces es el momento preciso de elegir qué tipo de vivencias quieres tener. A continuación, te presentamos las novedades para la temporada invernal que se aproxima.

Bajo un ambiente de celebración

Al igual que Eldora Ski Area, Vail Mountain cumple 60 años y para festejarlo presentará un proyecto transformador de dos ski lifts. Además, tiene preparadas sorpresas après ski que van desde bares de hielo, búngalos de nieve, coctelería hecha con un whiskey de aniversario, resultado de su alianza con una destilería local, y actividades con reminiscencias de los inicios del icónico resort.

Foto. Vail Resorts

En el marco de su 50 aniversario Telluride Ski Resort y Copper Mountain, también se han dado a la tarea de diseñar momentos excepcionales. El renovado Madeline Hotel & Residences, Auberge Resorts Collection en Telluride, con cinco estrellas Forbes, es un referente de la oferta distintiva en Mountain Village.

¡Descubre más!

Destinos de otoño: pueblos fantasma en Estados Unidos que no te puedes perder

#DeNuestraRevista: Lujo y vitalidad

Emociones en ascenso

Arapahoe Basin reabrirá completamente renovado el restaurante más alto de América del Norte, ‘il Rifugio’. Una pista de patinaje sobre hielo y una nueva zona gourmet en el área base, así como una superficie de aprendizaje para principiantes recién terminada (con su propia góndola de servicio) son parte de las novedades en Steamboat Resort. La zona de esquí se acerca a la etapa final de su fase de transformación que se traduce en una inversión de 200 millones de dólares anuales.

Mientras tanto, Howelsen Hill, el área de esquí más antigua de Colorado en uso continuo desde 1915 con sede en Steamboat, abrirá una nueva área de snow tubing y lifts que debutarán este diciembre.

Con una programación que incluye el regreso de la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Esquí (FIS, por sus siglan en inglés) en Aspen Mountain, y grandes desarrollos como una base de montaña totalmente nueva en Buttermilk, Aspen Snowmass anticipa una temporada invernal entretenida para todos.

Foto. Aspen Snowmass

Aprendizaje y diversión

Por su parte, Breckenridge Ski Resort trabaja en la mejora de la experiencia en la escuela de esquí y snowboard para principiantes con la actualización de Rip’s Ride.

Para quienes afinar sus habilidades, Loveland lanzará recorridos a bordo de snowcat en Dry Gulch que ofrecerá travesías guiadas para esquiadores y practicantes de snowboard de nivel intermedio y superior que se espera comiencen en enero de 2023.

“Alentamos a los viajeros y lugareños por igual a adoptar nuestra interpretación del turismo responsable, mostrando preocupación no solo por nuestros destinos y hermosos paisajes, sino también por las personas que llaman hogar a Colorado, al adoptar nuestros principios ‘Care for Colorado Leave No Trace’”, concluyó Wolfe, al tiempo de invitar a descubrir todas las maravillas del destino ubicado al Oeste de Estados Unidos.

Tim Wolfe en compañía del equipo de la Oficina de Turismo de Colorado y Denver, así como voceros de los resorts y centros de esquí durante la presentación de Colorado Winter Fest 2022 en México. Foto. Forbes Staff.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter