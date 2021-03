Hierve el Agua cierra definitivamente para los turistas en Oaxaca

Hierve el Agua es considerado uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Oaxaca, ofreciendo un sistema de cascadas petrificadas y pozas de aguas termales. Sin embargo, se acaba de dar a conocer que esta área natural protegida, no permitirá más la entrada de visitantes que vayan de paseo.

A partir de este 24 de marzo, las autoridades municipales y comunales de San Lorenzo Albarradas anunciaron el cierre definitivo como destino turístico de esta área natural.

La zona donde se encuentra este parador turístico, desde hace tiempo, se ha mantenido en medio de disputas agrarias entre comuneros de San Lorenzo Albarradas y San Isidro Roaguía.

Foto: Abraham De La Cruz/Unsplash.

Para hacer oficial este cierre, se firmó un desplegado en donde se resalta: “Se prohíbe el acceso a cualquier persona ajena a la comunidad. Así que al turismo nacional y extranjero que pretenda visitar las cascadas pétreas de Hierve el Agua, se les informa que se abstengan de realizarlo, ya que está prohibido su acceso de manera definitiva y permanente.”

Uno de los argumentos que utilizaron los ejidatarios para motivar esta decisión, es que los ingresos que dejan los visitantes al destino no les llegan y sólo beneficia a agencias turísticas, mientras que “la comunidad sigue sumida en la pobreza, no hay caminos, no hay escuelas, no hay agua potable y es alarmante la situación que se vive.”

Foto: analuisa gamboa/Unsplash.

Antes de la pandemia, en temporada alta, Hierve el Agua llegaba a recibir cerca de 2,000 personas al día, en promedio. Así, se había convertido en uno de los sitios más populares por conocer en Oaxaca, y era parte de la promoción frecuente de las campañas institucionales para incentivar el turismo del estado.

