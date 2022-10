Hotel El Ganzo Los Cabos celebra 10 años con festival encabezado por Khruangbin

Para celebrar su décimo aniversario, el Hotel El Ganzo, ubicado en San José del Cabo, del 28 al 30 de este mes, dispone un fin de semana inmersivo que involucrará a todas sus instalaciones para la celebración de un festival artístico multidisciplinario, denominado Ganzo X, que contará con la participación de varios artistas internacionales, encabezados por el trío indie de Texas, Khruangbin.

En lo que promete ser un evento sin precedentes, el Ganzo X se llevará a cabo en las icónicas costas y contará con una exquisita combinación de música en vivo, sesiones de DJ junto a la piscina del hotel, fiestas en la playa, actividades wellness, instalaciones de arte y una especial programación culinaria gourmet.

La programación del fin de semana de los festejos incluye la principal celebración del décimo aniversario del Hotel Ganzo, a llevarse a cabo desde el día sábado 29 en el jardín escultórico de Marina Puerto Los Cabos.

Además de la actuación principal de Khruangbin, conocidos por sus colaboraciones con Leon Bridges, Paul McCartney y Vieux Farka Touré, el line up de artistas incluirá a DJ Quantic de Will Holland; los sonidos inspirados en Jamaica de Pachyman; el proyecto electrónico en vivo The Human Experience y muchos otros.

Lo más destacado en el frente musical para iniciar el fin de semana, incluirá el día viernes 28 una actuación de Jupiter & Okwess, la aclamada banda de la República Democrática del Congo, en el Ganzo Beach Club que contará con actos musicales adicionales y un bar de cócteles ideales para la ocasión.

El evento continuará con la reapertura de la tercera temporada del restaurante Crania, que dará la bienvenida a otra temporada de delicias inspiradas en Burning Man en su enclave único junto a la playa: un espacio especial para música, arte, bienestar, comida y sostenibilidad ambiental.

Este encuentro contará con música del DJ de Los Ángeles, Marques Wyatt, y los sonidos únicos del artista mexicano Rocco Desentis, para animar una opción especial de cena de temporada.

Dedicado desde hace diez años a defender el arte de todas sus expresiones, el festival Ganzo X incluirá además instalaciones de tecnoanimismo en vivo e intervenciones del artista Yupica, nacido en Tokio y residente en la CDMX, que incluirá esculturas prismáticas animadas y proyecciones multidimensionales.

El siguiente paso es la actuación en vivo y la improvisación del conjunto audiovisual formado en la Ciudad de México, conocido como Raudo (formado por Helena Garza y ​​Bernardo Pérez), que brinda a los asistentes experiencias inmersivas generadas por la exploración sonora y una instalación de realidad virtual.

La programacion se completa con David Tzontli, quien exhibirá réplicas científicas de dinosaurios en tamaño real.

En el aspecto culinario, para aquellos que compren paquetes de hotel pueden esperar opciones de alimentos y bebidas con todo incluido que incluyen una cena gourmet de bienvenida de Javier Plasencia, con servicio veinticuatro horas en el restaurante y azotea El Ganzo.

Vale decir que El Ganzo es un hotel frente al mar de 69 habitaciones construido como un epicentro para el arte y la cultura, que fusiona la belleza natural y la hospitalidad de futuro para crear un lugar donde prosperan el arte y la música independientes.

El Ganzo siempre ha sido conocido como un escondite para los creativos y un semillero de inspiración de alto nivel, y como tal, cuenta con un estudio de grabación privado de primera línea conocido como El Ganzo Records, que ha albergado a artistas como The Whitest Boy Alive, L’imperatrice, Anderson Paak, Siddhartha, Rubio y muchos más, un nido junto a la playa para todo tipo de obras musicales.

El estudio de El Ganzo, un refugio creativo privado en las instalaciones del hotel. Foto El Ganzo.

Hotel El Ganzo. Foto El Ganzo.

El carril de nado con su espectacular vista. Foto El Ganzo.

Tina dentro de la habitación y amplios climas para una estadía única. Foto El Ganzo.

Vista desde la terraza de El Ganzo. Foto El Ganzo.

Las entradas y más detalles para el evento principal con Khruangbin, paquetes de hotel y demás, se pueden encontrar aquí.

