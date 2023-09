Santuarios por descubrir

Esto es lo que buscan los viajeros de lujo en Japón

Hoteles de lujo que te envuelven en la cultura de Japón

Desde la antigüedad, Japón ha sido reconocido ante el mundo como uno de los países con mayor esmero en la cultura de la hospitalidad, aspecto que, invariablemente, se engarza con su ánimo recurrente de unir lo milenario con la innovación.

La palabra omotenashi, compuesta por los vocablos “omote” que significa “rostro público” (la imagen que deseamos presentar a los extraños), y “nashi” que significa “nada”, revela, en cierto grado, el culto que hay detrás de la gentileza y el respeto que caracterizan a la nación.

Esta raíz honda y milenaria ha servido para inspirar uno de los conceptos hoteleros más destacados del continente asiático: Four Seasons The Japanese Collection.

REVELAR EL SECRETO

Concebido para magnificar una estadía con lo mejor de Japón, incluidos sus diversos matices y secretos, la generosidad de Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi nos recibe con una vista imponente del célebre Palacio Imperial y una de las mejores locaciones de Tokio.

Tras la fascinación sensorial de conocer por primera vez lugares como Shibuya Sky, el bar de sushi Uogashi Shibuya, el restaurante Shokkan, o bien la experiencia inmersiva de arte en el museo teamLab Planets Tokyo, el descanso y confort de las tres sedes Four Seasons se vuelve el punto de partida y cierre perfectos de un día por demás memorable.

Esto también se vive en Four Seasons Hotel Kyoto con su monumental entrada que resguarda otro momento cumbre e irrepetible: la danza de una maiko (aprendiz de geisha) frente a las miradas de un público absorto.

La sorpresa no es para menos ni se detiene en este punto, ya que en su interior nos encontramos ante el estanque y jardín Shakusui, el cual alberga 800 años de antigüedad y belleza, una de las razones por las que esta propiedad ha sido distinguida como el mejor hotel de Japón en 2023 por la publicación DestinAsian.

Foto: © KENSEET / FOUR SEASONS

Cuando el Sol ilumina el paisaje afuera de las ventanas (de piso a techo) de la habitación y las flores de cerezo en primavera inundan la propiedad, Four Seasons Hotel Kyoto revela una oferta gastronómica inigualable, ya sea a través de las delicias locales de temporada, su tour de force de sushi genuino, la ceremonia tradicional de té, o bien mediante un nutrido abanico de pastelillos horneados, infusiones y cafés que ponen el toque final a un momento estimulante a los sentidos.

Por último, aunque no menos importante, nos acercamos al hogar del lujo íntimo en formato boutique, con Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi, que, además de estar oculto (a unos pasos de la estación del tren) en el corazón del distrito central de negocios de Marunouchi, es el primer Four Seasons de la icónica ciudad. Dejarse seducir por sus espacios y gastronomía impecable, con uno de los mejores restaurantes en Tokio (el francés Sézanne, comandado por el chef Daniel Calvert) será sencillo y gratificante, especialmente si la experiencia contempla conocer algunos barrios aledaños, con sus calles repletas de luces y aromas inusitados.

Foto: © KENSEET / FOUR SEASONS Templo gourmet Sézanne, galardonado con dos estrellas Michelin, es considerado el mejor restaurante de Tokio. Reservar una mesa podría requerir tres meses de anticipación.

A su vez, el microuniverso de Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi permite desvelar algunos secretos poco a poco, siempre con sutileza y atención en esos pequeños detalles que hacen que lo simple se torne una grata sorpresa, como Maison Marunouchi (su fascinante bistró de estilo parisino), su bar y salón de champán (enmarcados por el paisaje cosmopolita de los trenes Shinkansen y los admirables panoramas urbanos), así como su spa, con distintas técnicas, elementos y propósitos, que acercan al huésped a un bienestar superior.

UN RESORT URBANO

A más de 4,000 kilómetros de distancia de ahí, el concepto Four Seasons adquiere una notoria relevancia a las orillas del río Chao Phraya, en Bangkok, Tailandia, a través del primer resort urbano de ultra lujo que se distingue de todos los demás desarrollos del skyline de la capital.

Esta propiedad posee la mayor superficie frente a la orilla del río, con impresionantes patios verdes en cascada y paisajes exuberantes. Es aquí donde convive la oferta culinaria de clase mundial, con opciones como Yu Ting Yuan, el exclusivo restaurante de cocina cantonesa con estrella Michelin; Riva del Fiume Ristorante de auténtica cocina italiana y platos modernos con ingredientes de temporada o Brasserie Palmier, provisto de un relajado encanto que cautiva con sus acentos franceses.

Mención aparte merece BKK Social Club, nombrado hace unos días como el mejor bar de Tailandia, enfocado en el legendario glamour de Buenos Aires, con cocteles personalizados y licores artesanales en un ambiente social y elegante.

El concepto de Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River tiene como cometido crear un destino emblemático y dar vida a la visión de la marca bajo una bandera única.

