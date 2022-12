10 refugios de bienestar en Latinoamérica para renovar el cuerpo y el alma

Un viaje en busca de la salud y el bienestar significa el inicio de una travesía de autodescubrimiento, en donde el cuerpo y la mente son puestos a prueba. Así, cada persona es conducida a través de una experiencia introspectiva que culminará con una mejora en la condición física y emocional.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

En la consecución de esta promesa, distintos spas y retiros de bienestar han fortalecido una propuesta de valor que trasciende los masajes terapéuticos, para combinar lo mejor de los secretos ancestrales, la medicina científica y regenerativa. Todo ello, inmerso en espacios en donde la naturaleza y el diseño arquitectónico crean una complicidad que permite generar una atmósfera relajante.

Así lo hacen estos 10 conceptos, en distintos países de Latinoamérica, que han obtenido reconocimiento internacional por la calidad de sus servicios.

SoulSpring

En un espacio idílico la naturaleza se fusiona con un modelo de salud biológica para dar cabida al primer centro wellbeing completo del mundo, ubicado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. De esta manera, los visitantes a SoulSpring se sumergirán en una propuesta que incorpora terapias bio individualizadas para atender todos los aspectos del ser. Eso incluye el plano físico, emocional, mental y energético.

Fotos: SoulSpring

Para ello, las terapias de desintoxicación, rejuvenecimiento y regeneración bio molecular, combinan sorprendentes tratamientos naturales con lo más avanzado de la medicina preventiva y biológica, junto con la sabiduría ancestral. Se conforma, entonces, una experiencia única en el mundo. Asimismo, ofrece terapias para agregar valor a la vida de atletas de alto rendimiento y ejecutivos que buscan mejor su desempeño y calidad de vida.

¡Descubre! Así será The St. Regis Costa Mujeres Resort en el Caribe mexicano

BodyHoliday

Reconocido como el mejor retiro de bienestar en el Caribe por los World Spa Awards 2022, este maravilloso complejo, en la isla de Santa Lucia, está diseñado para que las vacaciones se conviertan en días de total introspección y rejuvenecimiento, al fortalecer un concepto basado en cuatro pilares: relajación, belleza reparadora, ejercicio y dieta.

Fotos: BodyHoliday

Para ello, también posee una clínica de la piel y una clínica de ciencias del cuerpo. A través de ambas se ofrece una magnifica variedad de tratamientos y cuidados terapeúticos. En tanto, ‘Pavitra’, se erige como su facilidad insignia, pues es el único templo ayurvédico genuino en las Indias Occidentales.

Eden Roc Spa

Hace un par de años, la marca de cosmética española, Natura Bissé, inauguró su primer spa en Eden Roc, un exclusivo hotel en Punta Cana, República Dominicana. Ahí un lujoso ritual corporal regenerativo aguarda al visitante para convertir su estadía, en este paraíso del Caribe, en una experiencia memorable.

Fotos: Eden Roc Cap Cana

Desde su apertura ha recibido distintos reconocimientos. Este 2022 fue premiado como el Mejor Resort Spa y obtuvo el Five Star de Forbes Travel Guide, gracias a que cultiva una atmósfera de bienestar y relajación, en donde el cuidado personal, el ejercicio y la nutrición se convierten en los protagonistas de un momento único, trazado por las aguas prístinas en una región que pareciera tocada por los dioses.

En tendencia: Los Cabos presenta experiencias de bienestar, gastronomía y entretenimiento natural

Banyan Tree Mayakoba

Abrazado entre la belleza natural de la Selva Maya y el Místico Manglar, Banyan Tree Spa Mayakoba está ubicado en el corazón de la Riviera Maya, en el lugar más exclusivo de México.

Fotos: Bayan Tree Mayakoba

Ofrece una gama de terapias asiáticas en opulentos pabellones de tratamiento, adornados con un diseño interior balinés distintivo. La terapia hidrotermal combina el calor y humedad para estimular la circulación sanguínea y ayuda a desintoxicar el cuerpo. Siguiendo el sendero Rainforest, una exfoliación de cuerpo completo en la ducha Rainmist deja el ser completamente renovado. El viaje vigorizante concluye con un masaje exclusivo con velas.

The Well at Hacienda AltaGracia

Oculto entre los majestuosos escenarios de Costa Rica emerge una propuesta que busca rescatar los secretos ancestrales en una de las cinco zonas azules del planeta. Ahí, The Well at Hacienda AltaGracia fortalece una propuesta de valor cuyo propósito es atender a sus visitantes de una forma holística.

Fotos: Auberg Resort Collection

Para ello conforman un menú de tratamientos que rescatan los conocimientos de la región, fusionados con lo mejor de la medicina regenerativa, mediante terapias de masaje, ejercicio, acupuntura o ayurveda. Su tratamiento insignia es el de ‘Hierbas y Flores’

SHA Wellness Clinic

En 2023 el Caribe mexicano será testigo del nacimiento, en México, de un concepto en donde los conocimientos ancestrales de los mayas se combinarán con las propuestas selectas de la medicina regenerativa en SHA Wellnes Clinic.

Fotos: SHA

Las playas paradisiácas de este entorno prístino, cercano a la Riviera Maya, serán pieza vital de una alternativa que trasciende el turismo de bienestar para empujar los límites del cuidado de la salud. Eso lo consigue mediante una programa de actividades compuesto por más de 300 opciones como yoga, meditación y sesiones de entrenamiento personal. Todo ello acreditado por la sólida experiencia de SHA Wellnes Clinic, el centro nacido en España.

Away Spa

En un sofisticado espacio de 300 metros cuadrados, el hotel W Bogotá sorprende a los visitantes en su centro de bienestar con un tratamiento inspirado en la leyenda colombiana de El Dorado. Este es el producto insignia de una propuesta de bienestar, la cual también contempla distintas terapias realizadas con productos botánicos locales. Estas contienen extractos de plantas y se personalizan para satisfacer las distintas necesidades de los huéspedes.

Foto: Marriott International

Adicional a ello, el Away Spa cuenta con tres distintos tipos de masajes: detox, sueco y de tejido profundo para allanar una sólida propuesta, abrazada por un oasis en donde la combinación de mosaicos abstractos, tonos verde esmeralda, techos esculturales y motivos florales, parecieran dispuestos para crear una inolvidable experiencia de bienestar.

Spa SE by Grand Velas Riviera Nayarit

El spa mejor equipado de Riviera Nayarit invita a la armonía entre cuerpo, mente y espíritu con una exclusiva Ceremonia de Agua diseñada para renovar la sensación de bienestar. Cada ritual y tratamientos creados, conjugan las técnicas de culturas ancestrales como la huichol y maya. Masajes corporales, tratamientos integrales y ceremonias de bienestar para recobrar la belleza interior y exterior.

Fotos: Grand Velas Riviera Nayarit

Además, está certificado por Wellness for Cancer, una de las organizaciones más importantes que capacitan a centros de bienestar de todo el mundo, para brindar servicios personalizados a individuos que han sido tocados por esta enfermedad.

Andes Spirit Spa at Palacio del Inca

Enlaza el pasado con el presente mediante tratamientos inspirados en la cultura ancestral peruana, así como una piscina interior terapeútica, en donde el juego del agua se difumina con la luz natural para recrear un ambiente de total tranquilidad y relajación. Ahí se puede disfrutar del circuito termal compuesto por: sauna seco, baño turco y duchas españolas.

Fotos: Marriott International

Asimismo, el espíritu de Cusco, Perú, emerge en su sala de relajación, el Unu Room y Samari Room para entregarse al placer en un formidable espacio, cuyo diseño fue meticulosamente cuidado para que el cuerpo y el alma se regeneren. Se disfrutará así de una experiencia realmente reveladora.

También te puede interesar: #DeNuestraRevista: Sale el sol

Montage Los Cabos

Inspirados por los ritmos del océano y las tradiciones locales, los rituales del Spa Montage están impregnados de la belleza y el poder curativo de Baja California. El canto de la ballena es el sonido más evocador y hermoso del mundo.

Fotos: Montage Los Cabos

El visitante aquí se encontrará inmerso en una auténtica vivencia de renacimiento que le invitará a fluir perfectamente hacia su niño interior. En armonía con el canto de las ballenas, su terapeuta utilizará movimientos suaves diseñados para liberar la energía bloqueada y promover un estado de relajación total.

Estos centros de bienestar fortalecen una propuesta, a lo largo y ancho de Latinoamérica, que buscan trascender más allá de un simple menú masajes, para motivar un inolvidable viaje introspectivo y regenerativo.

Síguenos en

Instagram

Facebook

Twitter