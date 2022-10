Rosario Marín, exsecretaria del Tesoro de Estados Unidos, consideró aun no hay un consenso sobre si la Unión Americana está en recesión o no, sin embargo, este fenómeno sería corto y los empresarios no deberían de frenar sus planes de crecimiento.

En su participación al inicio del primer Foro Forbes en Español, explicó que la Reserva Federal (Fed) estadounidense por mucho tiempo mantuvo en cero la tasa de intereses para prestar a todos los bancos, algo insostenible y que Donald Trump se aferraba a mantener porque genera una economía creciente.

Sin embargo, con la llegada de niveles inflacionarios altos, la única herramienta que tiene la Fed para combatirla es subir su tasa de interés; el problema es que si la alza rápidamente como lo ha hecho, se entra en una recesión.

“Aún no hay un consenso si Estados Unidos está o no en una recesión, porque usualmente esto viene acompañado de niveles de desempleo alto, algo que no ha ocurrido en la Unión Americana hasta el momento”, afirmó.

Marín dijo que la Reserva Federal, al igual que otros bancos centrales, busca tratar de balancear su tasa de interés, no subirla tan rápido y no caer en un periodo recesivo, ya que esto se uniría a una alta inflación y sería perjudicial.

“Si entramos en una recesión estoy esperanzada que sea muy corta, cuando veo el historial de Estados Unidos, hemos tenido 16 o 17 desde que se empezó a tener el récord, vemos que no son muy largas, la más larga fue con Obama y luego vino un crecimiento tremendo”, detalló.

Además, destacó que en esta ocasión hay situaciones atípicas, por ejemplo, el nivel de ahorro en Estado Unidos se incrementó y la gente disminuyó sus niveles de deuda, por lo que hay un colchón en su economía, algo que nunca se había dado y que beneficiará a algunos sectores como el turístico.

“Sí podemos tener miedo y no hacer nada o podemos decir ‘no sé lo que viene’, pero yo como empresario voy a continuar, tal vez con cautela, pero no voy a dejar de crecer mi negocio por algo que pudiese suceder”, expresó Marín.

