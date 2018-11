Gamers | Qué consola tiene los mejores precios en este Buen Fin

La industria de los videojuegos no para de crecer en nuestro país y las iniciativas como el Buen Fin suelen ser aprovechadas por los consumidores para adquirir una nueva consola, ya que hay promociones y descuentos que hacen más atractivas y accesibles la compra de estos dispositivos, el segundo preferido de los gamers mexicanos (sólo superados por los smartphones).

De acuerdo con cifras de la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), entre la diversidad de plataformas acceso a entretenimiento y juego, el teléfono móvil es el medio con mayor dinamismo entre todos los segmentos de la población (con 68% de las preferencias), mientras que las consolas de videjuego se ubican en segundo lugar con un razón de penetración de 1 de cada 3 jugadores.

Pero en estos momentos, los compradores están interesados en encontrar los mejores precios o promociones para hacer de alguna consola como el Xbox, la PlayStation o el Nintendo Switch, y por ello te mostramos algunas de las ofertas que puedes encontrar durante el Buen Fin en las tiendas más populares durante estos días.

Nintendo Switch

Para nadie es un secreto que hoy jugar videojuegos en cualquier lugar y cualquier momento es la tendencia promovida por las grandes empresas desarrolladoras, y basta con ver que la gente juega más en smartphones que computadoras o consolas fijas, y la ventaja del Switch, ya que es un portátil y también tiene la posibilidad de llevarlo a una pantalla cuando así lo quieras.

En Walmart, la consola en sus versiones Gray o Neon puedes encontrarla desde 6,799 pesos, sin juegos incluidos, y de ahí el precio puede incrementar entre 7,599 y hasta 10,499 pesos, dependiendo el cartucho con el que venga acompañado el dispositivo, como Mario Kart 8 o Super Smash Bros Ultimate.

En la plataforma de ecommerce Linio, la consola de Nintendo se vende de los 7,899 pesos a 6,849 pesos, es decir, un 13% de descuento. Mientras que la versión de colores neón se encuentra en 7,894 pesos, y la edición que incluye Fornite se vende en 8,499 pesos, apenas con un 5% de descuento.

En Amazon, la mejor oferta disponible al redactar estas línea consistía en un Switch Neon que bajaba de los 8,999 a los 6,499 pesos; mientras que la más cara es la versión Pokémon: Let’s Go, Eevee!, con un costo de 11,999 pesos. Mientras que en Liverpool la consola, versión Neon o Gray, se vende en 7,054.15, desde los 9,499 pesos previos al Buen Fin.

Te puede interesar: Marvel’s Spider-Man, la mejor adaptación del cómic al videojuego

PlayStation4

La videoconsola de Sony es la segunda consola favorita de los gamers mexicanos (contandos sus versiones 2, 3 y 4), de acuerdo con las cifras de The CIU, y por tanto una de las que más se desean en estas fechas.

El menor precio hallado en Amazon era de 5,199 pesos (desde los 8,299) para la versión Slim de 1TB con el juego FIFA19; mientras que la recomendación de la página apuntaba a un PS4 que incluye 3 juegos (God of War, Uncharted 4, GTSport) por la cantidad de 6,499 pesos, es decir, 1,500 pesos menos que su precio normal.

En la tienda departamental Liverpool, el PS4 Pro 1 TB recortó su precio de 11,399 pesos a 9,689.15, con la opción de meses sin intereses en la tarjeta de la tienda o en las bancarias. En Walmart, el precio más bajo correspondía a una Slim 1 TB acompañada del nuevo videojuego Spider Man, por 5,499 pesos.

Esta consola, con los juegos God of War, Horizon Zero Dawn y Shadow of the Colossus; se vende en Linio en 7,599 pesos, un 8% debajo de su precio normal; mientras que solo el dispositivo, sin juegos, se oferta en 7,590 pesos, con solo 5% de descuento. En Best Buy, la consola con el juego FIFA 19 se vende en 5,299 pesos, unos 3,000 pesos por debajo de su precio regular, según su propia página web, aunque de contado; mientas que a MSI el costo aumenta a 5,511 pesos.

Xbox One

La favorita de los jugadores nacionales, y por tanto la que tiene más presencia en los hogares mexicanos, es el Xbox de Microsoft, de la que encontrarás diversas ofertas durante este Buen Fin, por ejemplo, en Linio, donde navegando hallarás precios que van desde los 4,899 pesos (por un One S de 500GB) hasta los 16,900 pesos (por la edición limitada Project Scorpio), con descuentos que van del 20 al 30%.

En Walmart, los precios van de 4,499 pesos por un One 500GB reacondicionada, a los 9,699 pesos por la Xbox One 1 TB acompañada de uno o dos juegos. En Liverpool, el precio más bajo es de 4,835.65 para esa misma consola, ya sea sin juego o aompañada por un cartucho, como Fortnite o Minecraft ; hasta los 9,510 pesos por la edición Battlefield V.

A su vez, Amazon recomienda un Xbox One S de 1 TB con el juego PlayerUnknown’s Battlegrounds, cuyo precio bajó de los 7,499 pesos a los 4,999; aunque entre sus más vendidos destaca esa misma consola pero con un costo de 6,950 pesos. También puedes encontrar un Xbox One X en 9,899 pesos, desde los 11,999 que cuesta normalmente.

En las páginas web de estas tiendas puedes encontrar más detalles sobre las ofertas durante este fin, así como las promociones a meses sin intereses, envíos gratis y otros beneficios; y recuerda que parte de comprar de forma inteligente es comparar los precios.

