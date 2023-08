De creadoras a CEO | De la receta de cocina al modelo de negocio: Gris Verduzco

La receta de negocio parecía sencilla: crear un canal de videos para enseñar a las personas los secretos de la cocina al estilo de la chef Paulina Abascal. Así lo imaginó Gricelda Verduzco, egresada de la carrera de Gastronomía, pero la realidad le hizo transformar su concepto y su propia forma de presentarse frente a sus seguidores.

Gris, como le llaman cariñosamente sus fans, dejó la tradicional filipina de cocina y optó por vestidos en tonos pastel; ademas, tiñó su cabellera de rosa para encarnar la imagen que hoy imita la niñez: “Mis Pastelitos”.

“El error inicial era que yo seguía un guión, pero les dije que me dejaran hacer la prueba libre, porque no quería nada tan formal […] Me transformé. Explicaba frente a la cámara como yo quería, sin seguir ninguna pantalla o texto. Entonces me di cuenta de que a mí me gustaba [hacerlo así ] y que la gente conectaba más cuando el formato no era tan cuadrado”.

Gris Verduzco 04 de julio 2023. Foto: © Oswaldo Ramírez

El proyecto, que se echó a andar con el primer video el 24 de junio de 2014 en YouTube, ha pasado de las recetas al modelo de negocio, el cual incluye la venta de productos a través del e-commerce, los cuales van desde la ropa y los accesorios hasta un pequeño hornito y juguetes que encarnan la personalidad de la youtuber.

El camino no fue sencillo. Al principio, gran parte de los recursos que obtenía de la venta de pasteles servía para financiar la producción de los videos, pero la suerte sonrió a Gricelda y a su esposo Charly, quien editaba los productos audiovisuales, cuando el canal en YouTube de “Mis Pastelitos” se volvió sostenible, al monetizar el contenido en la red social.

Hoy, su canal suma más de 14.6 millones de suscriptores y tiene una oferta de más 600 videos. A nueve años de haber incursionado en internet con sus contenidos audiovisuales, Gris se muestra feliz y, junto con su esposo y su hija, vive el dulce sueño de haber horneado un negocio color rosa. “No por miedo a errar, vas a dejar de intentar […] Si te equivocas, no pasa nada, sólo aprendes… Nunca tengas miedo a equivocarte”, dice Gris, al describir el ingrediente principal de su receta.

Gris Verduzco 04 de julio 2023. Foto: © Oswaldo Ramírez

